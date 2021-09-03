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"Они хотят оставить нас наедине с Россией": Турецкие пользователи заговорили о "большой войне"

03 сентября 2021, 22:50  •  75 • Политика
Читатели турецкого портала Haber7 заговорили о "большой войне", которая может начаться в Сирии с Россией после ухода оттуда США. Некоторые полагают, что такой сценарий вполне возможен после Афганистана, другие же считают, что Анкара и Москва не пойдут на открытый конфликт.
На турецком портале Haber7 вышла статья о последствиях возможного ухода США из Сирии после вывода войск из Афганистана.
Автор материала рассуждает, что такой шаг американцев вполне предсказуем, учитывая нынешнюю ситуацию. Он полагает, что уход США из Сирии усилит там позиции Турции и даст возможность "разобраться" с курдами, которые являются сирийским крылом Рабочей партии Курдистана.
Впрочем, в комментариях отметили, что прежде всего Турции необходимо "обсудить это с Россией". В противном случае Анкаре придётся вступить с Москвой в открытый конфликт.
"Они хотят оставить нас наедине с Россией и начать большую войну, тогда они будут на словах поддерживать нас, но они оставят нас одних против России", - пишет пользователь под ником uygar.
"Американцам нельзя доверять", - добавляет Çaldıran.....1514.
"Ни США, ни Россия, ни Израиль, ни Франция не пойдут на уступки", - добавляет Fatih.

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