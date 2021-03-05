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"Они искажают данные": Политолог назвал виновников резких слов главы МИД Германии о Крыме

05 марта 2021, 03:10  •  131 • Политика
Глава МИД Германии Хайко Маас резко высказался о Крыме, заявив, что там нарушаются права человека. Крымский политолог Денис Батурин назвал виновников такого негативного отношения представителя к ФРГ. "Они искажают данные", - оценил он конкретные организации.
В своём заявлении Хайко Маас сообщил, что обеспокоен нарушением прав человека в Крыму. Однако при этом он не привёл никаких примеров, не озвучил доказательств и источников информации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Крым стал российским регионом в полном соответствии с принципами международного права. В ведомстве попросили германского коллегу уважать выбор крымчан и призвали "прекратить рассказывать небылицы о полуострове".
Политолог Денис Батурин предположил, что заявление Мааса было связано с очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Он своим выступлением "отметился", но сделал это формально. Причём основывался немецкий министр, как и представители других западных стран обычно делают, на данных украинской стороны. Киев активно распространяет информацию некий мониторинговых организаций, которые изучают Крым, даже не посещая его.
Эксперт обратил внимание, что источники, которые являются основанием для заявлений Совета Европы и многих других европейских структур, необъективные и не независимые.
"Я подчёркиваю, что представители этих украинских мониторинговых организаций, на которых ориентируются европейские структуры, они в Крыму не присутствуют, они искажают данные. Но в рамках антироссийского тренда все это принимается, как, к сожалению, среагировал и господин Хайко Маас", ‒ произнёс Батурин в эфире радио Sputnik.

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