Главный редактор "Русского мира" Георгий Бовт высказался по поводу фейка о сотрудничестве России с "Талибаном"* (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), который запустила американская газета The New York Times.

На пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот", журналист указал на парадокс в ситуации с очередными обвинениями в адрес Москвы. Он заметил, что США фактически сами уничтожают собственных военнослужащих.

Дело в том, что Вашингтон находится в тесных взаимоотношениях с Пакистаном, который является одним из спонсоров афганских боевиков, передаёт слова Бовта издание Nation News.

Он констатировал, что попросту не верит в то, что данные бандформирования могли брать с кого-то плату за нападения на военных США.