|
"Они их убивали бесплатно": Журналист указал на парадокс в фейке NYT о России и "Талибане"*
08 июля 2020, 00:00 • 16 • Политика
Журналист Георгий Бовт указал на парадокс в фейке NYT о России и "Талибане"*. Он заявил, что попросту не верит в то, что афганские боевики могли брать с кого-то плату за нападения на военных США. "Они их убивали совершенно бесплатно", - заметил главред "Русского мира".
Главный редактор "Русского мира" Георгий Бовт высказался по поводу фейка о сотрудничестве России с "Талибаном"* (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), который запустила американская газета The New York Times.
На пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот", журналист указал на парадокс в ситуации с очередными обвинениями в адрес Москвы. Он заметил, что США фактически сами уничтожают собственных военнослужащих.
Дело в том, что Вашингтон находится в тесных взаимоотношениях с Пакистаном, который является одним из спонсоров афганских боевиков, передаёт слова Бовта издание Nation News.
Он констатировал, что попросту не верит в то, что данные бандформирования могли брать с кого-то плату за нападения на военных США.
16
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июля 2020, 01:00
|
04 июля 2020, 18:00
|
04 июля 2020, 15:00
|
04 июля 2020, 08:00
|
03 июля 2020, 00:00
|
05 июля 2020, 09:25
|
01 июля 2020, 16:00