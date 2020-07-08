Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидо...
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления»....
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
Главная / Политика

"Они их убивали бесплатно": Журналист указал на парадокс в фейке NYT о России и "Талибане"*

08 июля 2020, 00:00  •  16 • Политика
Журналист Георгий Бовт указал на парадокс в фейке NYT о России и "Талибане"*. Он заявил, что попросту не верит в то, что афганские боевики могли брать с кого-то плату за нападения на военных США. "Они их убивали совершенно бесплатно", - заметил главред "Русского мира".
Главный редактор "Русского мира" Георгий Бовт высказался по поводу фейка о сотрудничестве России с "Талибаном"* (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), который запустила американская газета The New York Times.
На пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот", журналист указал на парадокс в ситуации с очередными обвинениями в адрес Москвы. Он заметил, что США фактически сами уничтожают собственных военнослужащих.
Дело в том, что Вашингтон находится в тесных взаимоотношениях с Пакистаном, который является одним из спонсоров афганских боевиков, передаёт слова Бовта издание Nation News.
Он констатировал, что попросту не верит в то, что данные бандформирования могли брать с кого-то плату за нападения на военных США.
Они их убивали совершенно бесплатно с тех пор, как те туда вошли, и до последнего времени, пока не заключили соглашение, - отметил журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
07 июля 2020, 16:00
Русские "проспали" нападение на Украину: "Захватили уже или перенесли на четверг?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули&quo...
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не буд...
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции...
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощн...
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2020, 01:00
Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в Конституцию
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
04 июля 2020, 15:00
Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
05 июля 2020, 09:25
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие
01 июля 2020, 16:00
Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.