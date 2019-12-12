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"Они и так оккупированы": Пользователи поспорили с немецким депутатом о "капитуляции" Меркель перед США

12 декабря 2019, 19:24  •  70 • Политика
Немецкий депутат сообщил о том, что правительство Ангелы Меркель "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток - 2". Однако пользователи Рунета поспорили с представителем бундестага, заметив, что в ФРГ "и так оккупированы американцами".
Ранее, напомним, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости заявил о том, что правительство Ангелы Меркель, мол, "капитулировало" перед Соединёнными Штатами в связи с ситуацией вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2".
"Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", - отметил немецкий парламентарий.
При этом он напомнил, что именно Меркель в прошлом году вступилась за "Северный поток - 2", давая понять, что проект - исключительно экономический и в нём нет никакой политической составляющей.
Об этом, к слову, уже не раз говорила и российская сторона, отвечая на многочисленные упрёки и обвинения западных стран в политизированности проекта.
Но теперь, по мнению немецкого депутата, Вашингтон сумел увязать "Северный поток - 2" и неспокойную ситуацию на Украине.
Пользователи Рунета поспорили с немецким депутатом о "капитуляции" Меркель перед США, полагая, что американцы уже давно "оккупировали" Германию.
"Да какая капитуляция? - недоумевает в Twitter Олег @vO3FBTrNaOv96ef. - Они и так оккупированы этими самыми американцами".

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