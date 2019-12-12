"Они и так оккупированы": Пользователи поспорили с немецким депутатом о "капитуляции" Меркель перед США

Ранее, напомним, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости заявил о том, что правительство Ангелы Меркель, мол, "капитулировало" перед Соединёнными Штатами в связи с ситуацией вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", - отметил немецкий парламентарий.

При этом он напомнил, что именно Меркель в прошлом году вступилась за "Северный поток - 2", давая понять, что проект - исключительно экономический и в нём нет никакой политической составляющей.

Об этом, к слову, уже не раз говорила и российская сторона, отвечая на многочисленные упрёки и обвинения западных стран в политизированности проекта.

Но теперь, по мнению немецкого депутата, Вашингтон сумел увязать "Северный поток - 2" и неспокойную ситуацию на Украине.

Пользователи Рунета поспорили с немецким депутатом о "капитуляции" Меркель перед США, полагая, что американцы уже давно "оккупировали" Германию.

"Да какая капитуляция? - недоумевает в Twitter Олег @vO3FBTrNaOv96ef. - Они и так оккупированы этими самыми американцами".