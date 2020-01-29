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"Они говорят мне, что я утрирую": Семья из России застряла в китайском Юньчэне из-за коронавируса

29 января 2020, 11:39  •  12 • В мире
Российская семья застряла в городе Юньчэн китайской провинции Шаньси из-за мер борьбы с коронавирусом, в рамках которой были перекрыты дороги, и не может попасть в аэропорт. Об этом рассказал Алексей, в эти дни оказавшийся там со своей женой.
В разговоре с журналистами телеканала "360" турист пожаловался на местных китайских чиновников. По его словам, они не верят, что местная народная дружина перекрыла все пути. "Они говорят мне, что я утрирую", - отметил он.
В Юньчэне уже умерли несколько человек, по всему городу развешены красные растяжки с предостережениями, власти призвали сообщать, если в Юньчэне появятся люди из Уханя, откуда началась эпидемия.
Корреспондент "360" позвонил в посольство РФ в Китае. Ему ответили, что ничего не знают о российских туристах, задержавшихся в Шаньси.

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