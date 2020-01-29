"Они говорят мне, что я утрирую": Семья из России застряла в китайском Юньчэне из-за коронавируса

В разговоре с журналистами телеканала "360" турист пожаловался на местных китайских чиновников. По его словам, они не верят, что местная народная дружина перекрыла все пути. "Они говорят мне, что я утрирую", - отметил он.

В Юньчэне уже умерли несколько человек, по всему городу развешены красные растяжки с предостережениями, власти призвали сообщать, если в Юньчэне появятся люди из Уханя, откуда началась эпидемия.

Корреспондент "360" позвонил в посольство РФ в Китае. Ему ответили, что ничего не знают о российских туристах, задержавшихся в Шаньси.