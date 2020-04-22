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"Они должны вернуть деньги": Свою помощь Гарварду Трамп потребовал обратно
22 апреля 2020, 18:10 • 42 • В мире
Президент США Дональд Трамп считает, что Гарвардский университет и другие крупные учреждения и ряд предприятий должны вернуть обратно средства, которые были направлены им в качестве помощи для борьбы с коронавирусом. "Они должны вернуть деньги", - заявил американский лидер.
На пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп рассказал о своём намерении потребовать у Гарвардского университета обратно направленные ему средства. Он убеждён: в учреждении не должны были вообще их принимать.
"Они должны вернуть деньги", - безапелляционно заявил президент США.
Он объяснил, что у Гарварда самый большой фонд в стране, а, возможно, и в мире, поэтому деньги из бюджета США ему не нужны. Глава Белого дома добавил, что фонды университета составляют 40 миллиардов долларов. Другие организации, у которых намерен забрать оказанную помощь, Трамп упоминать отказался.
В марте президентом США был подписан документ об оказании пакета помощи в рамках борьбы с коронавирусом. Было выделено 2,2 триллиона долларов. Часть денег направили малому бизнесу, который пострадал из-за государственных запретов. Несколько миллиардов ушло высшим учебным заведениям. Гарварду выделили свыше восьми миллионов долларов.
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