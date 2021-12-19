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"Они должны сделать что-то": Трамп выставил счёт Китаю за COVID-19

19 декабря 2021, 22:40  •  106 • Политика
Экс-президент США республиканец Дональд Трамп выставил счёт Китаю за COVID-19. Он назвал даже конкретную сумму. "Они должны сделать что-то", - заявил политик.
Трамп дал интервью телеканалу Fox News, трансляция состоялась 19 декабря. Бывший американский лидер заявил, что Китай должен заплатить за пандемию коронавируса.
По подсчётам Трампа, всему миру пандемия нанесла ущерб в 60 триллионов долларов. Однако у Китая денег на выплату такой колоссальной компенсации нет.
На каком основании Трамп выдвинул обвинение Китаю и потребовал репараций, он не объяснил.
"Но они должны сделать что-то. То, что они сделали с миром, ужасно", - произнёс политик и добавил, что конца пандемии пока не видно.
Напомним, в конце октября Нацразведка США опубликовала доклад, в котором отмечалось, что окончательные выводы о происхождении SARS-CoV-2 без содействия Китая сделать не удастся. Месяцами разведсообщество Штатов пыталось найти доказательства, что коронавирус был изготовлен в лабораториях и должен был стать биологическим оружием. Другая версия: возникший в природе вирус был генетически модифицирован.
Подтверждений ни первая, ни вторая гипотезы не получили. В Китае неоднократно отмечали, что к появлению и распространению коронавируса страна отношения не имеет.

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