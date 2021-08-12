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"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путина Киеву

12 августа 2021, 05:15  •  119 • Политика
Депутат Рады Ренат Кузьмин на личной странице в соцсети перечислил предупреждения президента России Владимира Путина, который сделал в адрес Киева.
Кузьмин предостерёг власти Украины от неадекватной реакции на многочисленные послания Путина в их адрес. Депутат уточнил, что лидер России как минимум десять раз указал на политические ошибки, допущенные Киевом, и, тем не менее, эти недвусмысленные предупреждения не были услышаны.
В число "месседжей" Путина Кузьмин включил присоединение Крыма к России, конфликт на Донбассе, строительство Северного и Турецкого потоков, рост цен на газ и другие. Список парламентарий завершил заявлением президента России о незаконном преследовании Медведчука.
"Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться?" - спрашивает нардеп Кузьмин у своих подписчиков.
Ранее МИД России предупредил Евросоюз о том, что украинская армия готовит военную операцию на Донбассе.

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