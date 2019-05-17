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"Они демонстрируют "границу возможного": Эксперт – о том, почему истребители Британии сопровождали самолеты ВКС России
17 мая 2019, 14:39 • 71 • В мире
Минобороны Британии в четверг, 16 мая, сообщило о том, что за последнюю неделю дважды поднимало свои истребители для сопровождения российских самолетов, летевших в небе над Эстонией. "Они демонстрируют "границу возможного", которую наши летчики и так никогда не пересекают", - считает военный эксперт Алексей Леонков.
По данным британского оборонного ведомства, первый раз истребитель Typhoon вылетел с базы Эмари, расположенной в Эстонии 14 мая. В этот момент три боевых самолета ВКС России совершали полет вдоль берегов Балтийского моря в сторону Калининграда.
Второй раз британцы подняли свой истребитель на следующий день, 15 мая, когда российские самолеты следовали обратно.
Отметим, что Минобороны России не подтвердило, но и не опровергло это сообщение британских коллег.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, такие действия – не более чем "демонстрация британцами границ возможного", которые Россия и так никогда не нарушает.
При этом, отметил эксперт в беседе с Nation News, поднимаются для сопровождения не только истребители Королевских ВС Великобритании. Это могут быть и испанские истребители, то есть представители тех стран, которые в текущий момент базируются в Эстонии на основе "помощи странам Прибалтики".
Напомним, из этого довольно обычного для региона события украинским СМИ сумели "раздуть сенсацию", опубликовав сообщения о "перехвате" российских военных самолетов в небе над Прибалтикой. По версии украинских журналистов, самолеты ВКС России "летели без радиосвязи с диспетчерскими службами". Своим сообщением Министерство обороны Соединённого Королевства опровергло эту "дутую сенсацию".
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