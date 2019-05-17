"Они демонстрируют "границу возможного": Эксперт – о том, почему истребители Британии сопровождали самолеты ВКС России

По данным британского оборонного ведомства, первый раз истребитель Typhoon вылетел с базы Эмари, расположенной в Эстонии 14 мая. В этот момент три боевых самолета ВКС России совершали полет вдоль берегов Балтийского моря в сторону Калининграда.

Второй раз британцы подняли свой истребитель на следующий день, 15 мая, когда российские самолеты следовали обратно.

Отметим, что Минобороны России не подтвердило, но и не опровергло это сообщение британских коллег.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, такие действия – не более чем "демонстрация британцами границ возможного", которые Россия и так никогда не нарушает.

При этом, отметил эксперт в беседе с Nation News, поднимаются для сопровождения не только истребители Королевских ВС Великобритании. Это могут быть и испанские истребители, то есть представители тех стран, которые в текущий момент базируются в Эстонии на основе "помощи странам Прибалтики".

"И там вот находятся истребители, которые сопровождают все наши самолеты, которые летят в сторону Калининграда. Был даже прецедент, когда эти истребители сопровождали самолет министра обороны, и наши самолеты отогнали от него этих назойливых сопровождающих. Поэтому как только наши военные самолеты летят, эти истребители сразу поднимаются, демонстрируя границу возможного, которую наши самолеты ни разу не пересекают. Это такая тренировка и для них, и для нас. Если они начинают сильно нагло себя вести, тогда мы отгоняем их", - сказал собеседник издания.

Напомним, из этого довольно обычного для региона события украинским СМИ сумели "раздуть сенсацию", опубликовав сообщения о "перехвате" российских военных самолетов в небе над Прибалтикой. По версии украинских журналистов, самолеты ВКС России "летели без радиосвязи с диспетчерскими службами". Своим сообщением Министерство обороны Соединённого Королевства опровергло эту "дутую сенсацию".