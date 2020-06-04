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"Они что, ять, жить у нас будут?" Crew Dragon сломался, спасают опять русские

04 июня 2020, 17:55  •  309 • В мире
От имени BBC сочиняют байки. Так, в интернете появилось сообщение о том, что у космического корабля Илона Маска Crew Dragon возникли серьёзные проблемы. Якобы корабль сломался, и на помощь пришлось прийти русским. Подтверждения этой информации не нашлось. Возможно, так в интернете "преломился" факт о том, что именно благодаря российским деталям корабль Илона Маска прошёл стыковку удачно.
В интернете появилось интересное сообщение о том, что корабль Илона Маска Crew Dragon якобы сломался. Пользователь @EYDXVCEUaNuHv8y написал в Twitter, что нет возможности расстыковаться с МКС из-за серьёзной поломки - заклинившей двери в шлюзовую камеру. Связи с NASA нет, вся связь идёт через русских, написал пользователь интернета со ссылкой на ВВС.
"Началось в колхозе утро. Они что, ять, жить у нас будут?" - прокомментировал мужчина.
Фото: Twitter/@EYDXVCEUaNuHv8y.
Однако подтверждения этой информации на сайте ВВС найти не удалось. Возможно, что от имени портала распространяют байки. В последней публикации издания на эту тему - хвалебный и восторженный текст об удачной стыковке корабля Илона Маска.
Возможно, что так в интернете "преломилась" достоверная информация о том, что стыковка вообще стала возможна только благодаря русским. Речь идёт о российских деталях, которые, как объяснил эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич, стоят на американском корабле. По словам эксперта, основная конструкция этой детали была "разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе - в Ракетно-космической корпорации "Энергия".
"Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA", - пояснил Лукашевич в интервью РИА Новости.
Напомним, что ранее корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту компании Илона Маска SpaceX благополучно пристыковался к МКС. Это был первый пилотируемый американский космический полёт с 2011 года.

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