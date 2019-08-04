"Они будут отслеживать наш флот и подключаться к интернет-кабелям": Российские "супертихие" субмарины испугали Британию

Такими опасениями, ссылаясь на собственные источники в "осведомленных кругах", поделилась с читателями газета The Daily Telegraph. Речь в публикации идет о подводных лодках проекта 636 "Варшавянка".

"Флагманский авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth, а также британские субмарины сдерживания очень уязвимы перед угрозой, которую несут неслышимые и невидимые подводные лодки России. Способные поражать цели как на суше и под водой, так и над поверхностью океана", - пишет издание

Для того чтобы избежать такой ситуации, флоту требуется дополнительное финансирование, заявили собеседники британской газеты. В качестве примера The Daily Telegraph приводит слова главы британских ВМС Тони Рэдакина, по мнению которого, необходимо "серьезно укреплять оборонный потенциал Британии в Северной Атлантика на фоне "растущей опасности межгосударственных конфликтов в мире".

Британия решила догнать Россию?

Неназванный источник в оборонном ведомстве Британии заявил в беседе с изданием, что "Россия пожинает плоды" финансовых влияний в сферы исследования и новых разработок ВПК. Все они были сделаны еще лет 15 назад. Зато теперь Россия может создавать совершенно новый класс подводных лодок.

Газета напоминает, что подводные лодки класса "Варшавянка" (по классификации НАТО SS-N-27 Sizzler), вооруженные 18 торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами, могут работать совместно с российскими глубоководными исследовательским кораблями, и это дает им возможность прослушивать подводные кабели и прочие телекоммуникационные системы.

Поэтому и Британии также надо создать "надежную подводную оборону" и делать на более высоком уровне соответствующие работы, считают источники в Минобороны Британии.

Между тем в посольстве России в Лондоне неоднократно заявляли о том, что все эти "страшные" рассказы о "угрожающей" Британии России нужны только для того, чтобы заставить правительство еще больше увеличить вливания в военный бюджет.

Самые смертоносные в мире - NI

Аналитики американского военного издания The National Interest нередко составляют рейтинги вооружения по странам мира. Так, в прошлом году они определили топ-5 "самых смертоносных" подводных лодок в мире, то есть тех, кто имеет наиболее смертоносный потенциал, который их делает наиболее опасными субмаринами.

Три из пяти подводных лодок оказались российскими. Субмарину "Борей" четвертого поколения аналитики издания назвали "одной из лучших". Эта подводная лодка проекта 955 имеет на борту 16 баллистических ракет "Булава", дальность поражения которых составляет до 8 тысяч километров.

The National Interest о модернизации российского флота

Кстати, буквально на днях в США проанализировали главный военно-морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Американский журнал The National Interest сделал интересные выводы из увиденного в Санкт-Петербурге.

Речь идет о ежегодном параде Военно-морского флота России, который прошел 28 июля в Санкт-Петербурге. Военные эксперты National Interest отметили, какие корабли приняли участие в параде, а какие нет, и предположили, что это может означать.

Так, в военно-морском параде не принял участие атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Кроме того, американцы не увидели на мероприятии пока единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов".

Зато на параде показали новейший фрегат "Адмирал Касатонов", новый корвет "Гремящий" и дизельную подлодку "Кронштадт" проекта "Лада". Из этого The National Interest делает вывод о том, что масштабная программа модернизации российского флота имеет прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях.