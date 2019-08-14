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"Они будут лишены всего": В Калифорнии подали два иска на Трампа из-за правила об иммиграции

14 августа 2019, 10:39  •  50 • В мире
С 12 августа в США вступили в силу новые правила выдачи грин-карт и виз для мигрантов. И уже через день два округа штата Калифорния обратились с исками в суд по этому поводу. "Они будут лишены всего", - говорят истцы.
Новые правила вступают в силу с 15 октября. После этой даты заявители, желающие получить грин-карту или визу, могут получить отказ, если соответствующие органы решат, что уровень их доходов слишком низок, образование недостаточно, к тому же они успели попользоваться программами господдержки в виде талонов на еду или медстраховки по программе Medicaid. Все вышеперечисленное будет рассматриваться при принятии решения как "негативный фактор".
Соответствующий документ был 12 марта опубликован министерством внутренней безопасности США и сразу вызвал массу нареканий. Калифорнийские округа Санта-Клара и Сан-Франциско подали в суд на администрацию Дональда Трампа, требуя отказаться от введения новых правил.
Многие эксперты уже предполагают, что коснуться новые правила могут как минимум половины претендентов на получение виз или грин-карт. Хотя само требование о том, что иммигрант не должен быть "обузой для государства", появилось еще в XIX веке, реализовать его на практике, дав правилам четкое определение, решилась только администрация Трампа.
"Новое распоряжение администрации Трампа — это незаконная и глупая атака на иммигрантов", - заявил журналистам юрисконсульт Санта-Клары Джеймс Уильямс.
Предполагается, что из-за новых правил из страха получить отказ иммигранты перестанут пользоваться столь необходимыми для них социальными программами.
Какое решение примет суд, сказать сложно. Несмотря на то что в прошлом федеральные суды уже приостанавливали действие распоряжений президента США по поводу иммиграционной политики, многие из них впоследствии были поддержаны Верховным судом.

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