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"Они борются только за наркокурьеров?": Израиль просит Перу помиловать израильтянку, арестованную с кокаином
10 февраля 2020, 19:24 • 16 • В мире
Наама Иссахар оказалась не единственной задержанной с наркотиками израильтянкой, освобождением которой Израиль занимался на высоком уровне. Как стало известно, израильский президент обратился к властям Перу с просьбой помиловать другую израильтянку, которую обвиняют в торговле кокаином. "Они борются только за наркокурьеров?" - с сарказмом интересуются пользователи Сети.
24-летнюю Одаю Монсанго задержали в аэропорту Лимы с 28 килограммами кокаина в багаже. В перуанскую столицу Одая прилетела вместе подругой и двумя малолетними детьми. После того как в багаже израильтянки была обнаружена внушительная партия наркотика, задержали всех: и саму Одаю, и ее подругу, и маленьких ребят.
Детишек вскоре эмиссары израильского ХАБАДа переправили на родину, в Израиль. А обе женщины уже полгода находятся в перуанской тюрьме в ожидании суда.
Как только стало известно о помиловании в России Наамы Иссахар, родственники Одаи Монсанго сразу развернули в прессе и соцсетях активную кампанию за ее освобождение. Ее брат стал рассказывать в интервью о том, что "Одая – умственно отсталая, с интеллектом 12-летнего ребенка, она не знала, что делает".
На мольбы родственников Монсанго откликнулся президент Израиля и обратился к перунскому коллеге с просьбой помиловать девушку, которая якобы оказалась втянутой в наркоторговлю "не по своей воле".
Комментируя эту новость, автор микроблога в Twitter "Уругвайская разведка" напомнил о том, что в тюрьмах разных стран мира находятся в заключении 628 израильтян, из них 66 человек – в России. Судя по всему, их судьба никого в Израиле не интересует, журналисты про них ничего не пишут. "Израиль борется только за наркокурьеров", - сделал вывод он.
"Интересно, а они сами понимают, как это все выглядит? Просят освободить наркоперевозчиков, которых потом обнимают и везут домой! Это нормально?" - поинтересовалась Залина Хамицаева.
"Так ведь остались всей израильской администрацией без поставщиков", - рассмеялась @CassNeverhood.
"Может, они взяли на вооружение опыт ЦРУ? Те тоже с помощью наркотиков зарабатывали нехилые деньги и вкладывали в свои спецоперации. Чем барыги не агенты МОССАДа?" - поинтересовалась с сарказмом Ирина Джафарова.
"Надо перуанцам подсказать: никого не освобождайте, они потом сразу в ЕСПЧ бегут жаловаться", - прокомментировал Василь Попеску.
Скриншот: Twitter/@Urgv_razvedka
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