"Она же не колхозница": Пригожин не увидел в поступке жены Нетаньяху "злого умысла"

Во время торжественной встречи высоких гостей в аэропорту им преподнесли по традиции каравай с солью. Нетаньяху отломил кусочек хлеба и съел его, однако его супруга предложенное ей угощение бросила на землю. Этот момент попал на видеозапись, которая распространилась в СМИ.

Жест Сары сочли оскорбительным, некоторые комментаторы уверены, что правильнее ей было и вовсе не прилетать на Украину, раз уж она хотела показать свое презрение земле, где чествуют Бандеру.

Неожиданно за жену израильского премьера заступился Иосиф Пригожин, по мнению которого жена Нетаньяху едва ли кого-то хотела обидеть этим жестом, мол, глава израильского правительства и его жена – "люди солидные", к тому же премьер Израиля у власти довольно давно: "Кажется, что он сидит там вечно".

"Я это говорю к тому, что эта женщина уже очень давно является супругой главы государства Израиль. Наверняка её кто-то инструктировал, она же не колхозница. Думаю, что это она без злого умысла. Общество сегодня придаёт слишком большое значение мелочам такого характера", - заявил Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

К слову, как сообщают израильские СМИ, вызывающе вести себя Сара Нетаньяху стала еще до прилета в Киев. По данным газеты "Вести Израиля", первая леди закатила скандал еще в самолете. Ей показалось, что командир экипажа приветствовал ее "не должным образом". На самом же деле, предполагают журналисты издания, жена премьера просто не расслышала, когда ее приветствовали. Закончился скандал после того, как первый пилот по громкой связи обратился к главе правительства и его супруге, пожелав им удачного визита на Украину.