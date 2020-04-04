"Она заразила меня коронавирусом": История влюблённых на Сицилии закончилась трагедией

28-летний гражданин Италии Антонио Де Паче, работавший медбратом, убил свою девушку, объяснив это тем, что та якобы заразила его коронавирусом, передает Daily Mail.

Мужчина сам вызвал правоохранителей после случившегося и сознался, что задушил возлюбленную. Приехавшие на место трагедии сотрудники полиции обнаружили, что Антонио предпринял попытку наложить на себя руки. В итоге молодого человека отвезли в больницу.

Я убил её, потому что она заразила меня коронавирусом, - рассказал он полиции.

Тем не менее проверка на COVID-19 показала, что и Де Паче, и его возлюбленная здоровы. Отмечается также, что пара вместе работала в одном из медучреждений Сицилии, где помогала больным с коронавирусом.

Напомним, согласно последней информации, число заражённых в Италии превысило отметку в 115 тыс. человек, из них умерли уже почти 14 тыс. граждан.