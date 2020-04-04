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"Она заразила меня коронавирусом": История влюблённых на Сицилии закончилась трагедией

04 апреля 2020, 22:35  •  42 • В мире
История влюблённых на Сицилии закончилась трагедией. Молодой человек задушил свою девушку, после чего сдался полиции. "Я убил её, потому что она заразила меня коронавирусом", - заявил он.
28-летний гражданин Италии Антонио Де Паче, работавший медбратом, убил свою девушку, объяснив это тем, что та якобы заразила его коронавирусом, передает Daily Mail.
Мужчина сам вызвал правоохранителей после случившегося и сознался, что задушил возлюбленную. Приехавшие на место трагедии сотрудники полиции обнаружили, что Антонио предпринял попытку наложить на себя руки. В итоге молодого человека отвезли в больницу.
Я убил её, потому что она заразила меня коронавирусом, - рассказал он полиции.
Тем не менее проверка на COVID-19 показала, что и Де Паче, и его возлюбленная здоровы. Отмечается также, что пара вместе работала в одном из медучреждений Сицилии, где помогала больным с коронавирусом.
Напомним, согласно последней информации, число заражённых в Италии превысило отметку в 115 тыс. человек, из них умерли уже почти 14 тыс. граждан.

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