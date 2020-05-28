"Она всего этого не хочет": Кейт Миддлтон изнемогает от свалившихся на неё обязанностей

Подруга, не назвавшая своего имени, сообщила изданию Page Six об эмоциях, которые сейчас испытывает Кейт Миддлтон. Она сильно устаёт и чувствует себя в ловушке. Герцогиня Кембриджская стала более нервной. Из-за постоянных переработок она даже "впала в ярость".

"Разумеется, она улыбается и каждый раз одевается, подобающе случаю, но она всего этого не хочет", - сообщила женщина.

Подруга жены принца Уильяма сравнила обязанности Миддлтон с трудом генерального директора какой-нибудь компании: нужно то и дело отправляться в командировки, а возможности брать отпуск нет. По словам источника, Кейт как член королевской семьи ставит выше всего долг.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл больше не исполняют обязанности членов королевской семьи Великобритании. К ним теперь не обращаются "Ваше королевское высочество". У них нет прав на торговую марку Sussex Royal и государственное финансирование. В течение года личными деньгами их будет поддерживать принц Чарльз. Всё это было сделано для получения права жить в США и строить там бизнес.