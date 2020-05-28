Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один...
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало д...
Главная / В мире

"Она всего этого не хочет": Кейт Миддлтон изнемогает от свалившихся на неё обязанностей

28 мая 2020, 18:55  •  118 • В мире
Кейт Миддлтон изнемогает от свалившихся на неё обязанностей, которые приходится выполнять после отказа от королевских полномочий принца Гарри и Меган Маркл. "Она всего этого не хочет", - рассказала о Миддлтон её подруга.
Подруга, не назвавшая своего имени, сообщила изданию Page Six об эмоциях, которые сейчас испытывает Кейт Миддлтон. Она сильно устаёт и чувствует себя в ловушке. Герцогиня Кембриджская стала более нервной. Из-за постоянных переработок она даже "впала в ярость".
"Разумеется, она улыбается и каждый раз одевается, подобающе случаю, но она всего этого не хочет", - сообщила женщина.
Подруга жены принца Уильяма сравнила обязанности Миддлтон с трудом генерального директора какой-нибудь компании: нужно то и дело отправляться в командировки, а возможности брать отпуск нет. По словам источника, Кейт как член королевской семьи ставит выше всего долг.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл больше не исполняют обязанности членов королевской семьи Великобритании. К ним теперь не обращаются "Ваше королевское высочество". У них нет прав на торговую марку Sussex Royal и государственное финансирование. В течение года личными деньгами их будет поддерживать принц Чарльз. Всё это было сделано для получения права жить в США и строить там бизнес.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
28 мая 2020, 04:55
"А вот это уже серьёзно": Новый закон может развязать руки Трампу в отношении Китая?
28 мая 2020, 10:55
Боевой вирус незалежности: США испытывает на украинцах биологическое оружие для удара по России?
28 мая 2020, 08:55
"Когда вирус уже пришёл – устраивать изоляцию глупо". Что стоит за атакой на Швецию
28 мая 2020, 14:55
Саакашвили провёл первую "реформу" на Украине и похвалился: "Эффективные решения - это просто"
28 мая 2020, 16:55
Больше 80 лет без еды и воды? В Индии скончался загадочный йог
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2020, 19:55
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошниками под Житомиром
23 мая 2020, 21:28
Зеленский ни разу не назвал имя Олеся Бузины. Но кое-что произошло.
22 мая 2020, 23:55
"Русские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдергивают": На Кавказе уже всё понимали - Зюганов
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
23 мая 2020, 14:55
"Российские МиГ-29" заслали братья-белорусы? Озвучена версия о загадочных истребителях в Ливии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.