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"Она в теме": Путин шуткой ответил на вопрос о "большом доме"
09 марта 2020, 02:35 • 75 • Политика
Президент России Владимир Путин шуткой ответил многодетной матери на вопрос её дочери о "большом доме" президента. По словам российского лидера, так называлось здание КГБ в СССР. "Она в теме", - пошутила в ответ женщина.
Президент России Владимир Путин шуткой ответил многодетной матери на вопрос её дочери о "большом доме" президента. По словам российского лидера, так называлось здание КГБ в СССР. "Она в теме", - пошутила в ответ женщина.
Видео появилось 6 марта в твиттере "Кремлёвского пула РИА".
В ходе встречи президента с общественностью в Иванове многодетная мать рассказала, что на встречу с российским лидером её буквально всем селом собирали. При этом младшая дочь даже разрешила не ходить на её утренник.
"Мама, можешь не присутствовать, ты идёшь к Владимиру Владимировичу, он живёт в Москве, в большом доме", - привела слова ребёнка женщина.
Путин в ответ улыбнулся и вспомнил, что большим домом в СССР называли управление КГБ в Ленинграде.
"Она в теме", - пошутила в ответ женщина.
Президент России Владимир Путин 6 марта побывал в Иванове, где не только добрался до парашютного завода, но и поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Царьград делится несколькими цитатами Путина - глава страны откровенно ответил на вопросы в ходе этого рабочего визита.
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