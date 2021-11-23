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"Она уже в НАТО": Коц заявил о военной оккупации Украины

23 ноября 2021, 17:45  •  260 • Политика
Александр Коц заявил о военной оккупации Украины. Поэтому новость о возможной переброске в Незалежную новых инструкторов из США едва ли можно назвать сенсацией, считает он: "Она уже де-факто в НАТО".
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в интервью для канала Царьград прокомментировал сообщения источников CNN, которые заявили, что в администрации президента США Джо Байдена думают о переброске на Украину военных инструкторов и новых партий вооружения и оборудования.
По данным собеседников американского телеканала, данный шаг в Вашингтоне рассматривают как ответ Москве, которая якобы увеличивает военное присутствие вблизи украинских границ.
Предполагается, что в Незалежную могут направить дополнительные партии ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger и миномётов.
Коц в беседе с корреспондентом "Первого русского" заметил, что данную новость едва ли можно назвать сенсацией, потому что уже на протяжении последних восьми лет идёт постоянная ротация военных специалистов НАТО на территории Украины - то есть они и так присутствуют в стране.
Там на постоянной основе тренируют украинскую армию американские, канадские, британские, испанские, польские, литовские и другие инструкторы. Можно долго ещё перечислять. Необходимые навыки для оперирования определёнными типами вооружения бойцам ВСУ преподают отдельные инструкторы, которые специализируются на определённых типах вооружения. Если речь идёт об ударных беспилотных системах Bayraktar, то это турецкие инструкторы, которые работают в пунктах дислокации этих беспилотников. Если речь о Javelin, то это, как правило, американские и канадские инструкторы, - пояснил собеседник Царьграда.
Он добавил, что на Украине в настоящее время есть несколько военных полигонов, которые фактически находятся под контролем таких зарубежных военных специалистов:
Их около десятка по всей стране, и там постоянно присутствуют иностранные инструкторы. То есть когда мы говорим о том, что Украина стремится в НАТО, надо понимать, что она в НАТО де-факто уже находится. То есть она уже оккупирована иностранными контингентами.

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