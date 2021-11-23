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"Она уже в НАТО": Коц заявил о военной оккупации Украины
23 ноября 2021, 17:45 • 260 • Политика
Александр Коц заявил о военной оккупации Украины. Поэтому новость о возможной переброске в Незалежную новых инструкторов из США едва ли можно назвать сенсацией, считает он: "Она уже де-факто в НАТО".
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в интервью для канала Царьград прокомментировал сообщения источников CNN, которые заявили, что в администрации президента США Джо Байдена думают о переброске на Украину военных инструкторов и новых партий вооружения и оборудования.
По данным собеседников американского телеканала, данный шаг в Вашингтоне рассматривают как ответ Москве, которая якобы увеличивает военное присутствие вблизи украинских границ.
Предполагается, что в Незалежную могут направить дополнительные партии ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger и миномётов.
Коц в беседе с корреспондентом "Первого русского" заметил, что данную новость едва ли можно назвать сенсацией, потому что уже на протяжении последних восьми лет идёт постоянная ротация военных специалистов НАТО на территории Украины - то есть они и так присутствуют в стране.
Он добавил, что на Украине в настоящее время есть несколько военных полигонов, которые фактически находятся под контролем таких зарубежных военных специалистов:
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