"Она унесла самое дорогое": Путин оценил последствия пандемии на Генассамблее ООН

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей речи на заседании Генассамблеи ООН высказался о ситуации с коронавирусом.

Он с сожалением отметил, что пандемия затронула миллионы жителей по всему миру и обернулась множеством смертей.

Она унесла самое дорогое - сотни тысяч человеческих жизней. Карантин, закрытие границ – реалии сегодняшнего дня, - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что ситуация с COVID-19 также нанесла глобальный урон и мировой экономике. Путин констатировал, что на её восстановление, безусловно, уйдёт немало времени.