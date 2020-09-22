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"Она унесла самое дорогое": Путин оценил последствия пандемии на Генассамблее ООН
22 сентября 2020, 22:10 • 111 • Политика
Президент РФ Владимир Путин оценил последствия ситуации с коронавирусом на Генассамблее ООН. Он заметил, что инфекция затронула миллионы жителей по всему миру: "Пандемия унесла самое дорогое - сотни тысяч человеческих жизней".
Президент РФ Владимир Путин в ходе своей речи на заседании Генассамблеи ООН высказался о ситуации с коронавирусом.
Он с сожалением отметил, что пандемия затронула миллионы жителей по всему миру и обернулась множеством смертей.
Он добавил, что ситуация с COVID-19 также нанесла глобальный урон и мировой экономике. Путин констатировал, что на её восстановление, безусловно, уйдёт немало времени.
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