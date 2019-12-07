"Она у вас секретная?": Небензя и Трамп пошутили о "русской комнате" в Белом доме

На обед в Белом доме были приглашены постоянные представители стран, представленных в Совете Безопасности ООН. Каждый из них был лично представлен Трампу. Среди них и постоянный представитель России Василий Небензя.

Беседуя с президентом, российский дипломат посетовал на то, что во время экскурсии по Белому дому не смог обнаружить "русскую комнату", хотя видел "китайскую". Трамп не растерялся и пообещал, что в будущем позаботится об этом.

Постпред Китая, который также был представлен американскому лидеру, отметил, что "китайская комната" в Белом доме ему очень понравилась.