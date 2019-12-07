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"Она у вас секретная?": Небензя и Трамп пошутили о "русской комнате" в Белом доме
07 декабря 2019, 02:54 • 57 • В мире
В Вашингтоне прошла встреча постоянных представителей стран в ООН с Дональдом Трампом. Во время экскурсии по Белому дому гости смогли осмотреть "китайскую комнату". После этого российский постпред Василий Небензя в шутку поинтересовался местонахождением "русской комнаты" в президентской резиденции. "Она у вас секретная?" - спросил дипломат у Трампа.
На обед в Белом доме были приглашены постоянные представители стран, представленных в Совете Безопасности ООН. Каждый из них был лично представлен Трампу. Среди них и постоянный представитель России Василий Небензя.
Беседуя с президентом, российский дипломат посетовал на то, что во время экскурсии по Белому дому не смог обнаружить "русскую комнату", хотя видел "китайскую". Трамп не растерялся и пообещал, что в будущем позаботится об этом.
Постпред Китая, который также был представлен американскому лидеру, отметил, что "китайская комната" в Белом доме ему очень понравилась.
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