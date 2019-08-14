"Она старалась": Меркель раскрыла, что уже скоро уйдет из большой политики

Меркель участвовала во встрече с читателями немецкого издания Ostsee-Zeitung. Во время откровенного разговора с людьми она в том числе затронула вопрос о своем уходе из политики.

Фрау канцлер подтвердила, что действительно намерена отойти от дел. Она дождется выборов в бундестаг, которые намечены на 2021 год, после чего собирается уйти. При этом Меркель отмечает, что не хочет занимать вообще никаких постов, касающихся политики или Евросоюза.

Когда у нее стали выпытывать, чем же она займется в таком случае, канцлер ответила просто – отдыхать. Она призналась, что мечтает выспаться, а когда это случится, то пойдет с мужем в оперу.

Ответила она и на вопрос, какой ей хотелось бы предстать в учебниках по истории страны. По мнению Меркель, достаточно было бы написать просто "Она старалась". Эти слова вызывали улыбку у многих участников встречи.