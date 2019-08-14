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"Она старалась": Меркель раскрыла, что уже скоро уйдет из большой политики

14 августа 2019, 04:09  •  84 • В мире
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с читателями немецкой газеты раскрыла, что уже скоро, после 2021 года, уйдет из большой политики. Она добавила, что хотела бы справедливого упоминания о ней в учебниках истории: "Она старалась".
Меркель участвовала во встрече с читателями немецкого издания Ostsee-Zeitung. Во время откровенного разговора с людьми она в том числе затронула вопрос о своем уходе из политики.
Фрау канцлер подтвердила, что действительно намерена отойти от дел. Она дождется выборов в бундестаг, которые намечены на 2021 год, после чего собирается уйти. При этом Меркель отмечает, что не хочет занимать вообще никаких постов, касающихся политики или Евросоюза.
Когда у нее стали выпытывать, чем же она займется в таком случае, канцлер ответила просто – отдыхать. Она призналась, что мечтает выспаться, а когда это случится, то пойдет с мужем в оперу.
Ответила она и на вопрос, какой ей хотелось бы предстать в учебниках по истории страны. По мнению Меркель, достаточно было бы написать просто "Она старалась". Эти слова вызывали улыбку у многих участников встречи.

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