"Она стала получать зарплату": Стало известно, кто и сколько платит Тихановской за борьбу с режимом

По его словам, доходы Тихановской складываются из разных источников. Суммарно в месяц оппозиционерка получает около 1200 евро.

Квартиру и охрану предоставляет Литва, визит в Данию оплачивал журнал Politiken. Визит в Польшу - один из университетов, где Тихановская произнесла речь. Она также недавно стала получать зарплату, - рассказал Вечёрка Федеральному агентству новостей.

Белорусский политолог Александр Шпаковский в свою очередь заявил, что столь многочисленные источники финансирования Тихановской в Европе подтверждают теорию, что западные страны активно пытаются устроить майдан в Белоруссии.

Напомним, что проигравший на президентских выборах в Белоруссии кандидат Светлана Тихановская в августе сбежала в Литву и с тех пор организует оттуда протесты в Минске. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за Тихановской стоят литовские спецслужбы, которые пытаются её руками организовать госпереворот в стране.