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"Она стала получать зарплату": Стало известно, кто и сколько платит Тихановской за борьбу с режимом
14 декабря 2020, 14:05 • 155 • Политика
Советник Светланы Тихановской по внешней политике Франтишек Вечёрка (Франек Вечёрка) рассказал, кто и сколько платит лидеру белорусской оппозиции за борьбу с режимом. По его словам, с недавнего времени она стала получать фиксированную зарплату.
По его словам, доходы Тихановской складываются из разных источников. Суммарно в месяц оппозиционерка получает около 1200 евро.
Белорусский политолог Александр Шпаковский в свою очередь заявил, что столь многочисленные источники финансирования Тихановской в Европе подтверждают теорию, что западные страны активно пытаются устроить майдан в Белоруссии.
Напомним, что проигравший на президентских выборах в Белоруссии кандидат Светлана Тихановская в августе сбежала в Литву и с тех пор организует оттуда протесты в Минске. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за Тихановской стоят литовские спецслужбы, которые пытаются её руками организовать госпереворот в стране.
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