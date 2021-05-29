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"Она сама была не в курсе": Поклонскую могли "передвинуть" - политолог
29 мая 2021, 00:10 • 31 • Политика
Политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что Наталью Поклонскую могли "передвинуть" с политического поля на иное. "Она сама была не в курсе", - считает эксперт.
Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что снимается с праймериз "Единой России". Она намекнула, что может снова надеть китель, но не стала уточнять, какой именно.
Раскрыть интригу попытался в беседе с Царьградом Илья Гращенков. Он назвал эти новости неожиданными и признал, что Наталья Поклонская - достаточно раскрученный медийный персонаж, причём персонаж политический.
Политолог предположил, что этот факт и стал причиной перехода на другое место работы.
По его мнению, Поклонская будет заниматься какой-либо аппаратной работой и мало присутствовать в медиа. Гращенков предположил, что по поводу Поклонской было принято решение "разойтись миром" в разгар праймериз из-за её былых заслуг и высокой популярности.
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