"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее призыва вернуть Крым Украине

Ранее Собчак, будучи в Киеве, принялась рассуждать о принадлежности Крыма. Она заявила, что возвращение полуострова в состав России, по ее мнению – нарушение международных норм. После чего добавила, что Крым необходимо вернуть Украине.

Однако Юрий Лоза, известный своими критическими высказываниями, в пух и прах разнес слова телеведущей. Он отметил, что риторика Собчак меняется постоянно – в зависимости от того, где находится, женщина придерживается того или иного мнения, поскольку работает на аудиторию.

"Она "крякает" там, где надо "крякать", и то, что надо "крякать". Если она приедет в какую-то страну, враждующую с Россией, она скажет, что Россия — враг и агрессор", — цитирует Лозу РИА Новости Крым. Он также с иронией отметил, что, к примеру, на приеме у Путина от нее не услышали бы таких слов – а значит, они не имеют веса.

Певец добавил, что вообще не считает нужным придавать высказываниям «тусовщицы» Собчак какое-либо значение. "Она не творец, не создатель, она никоим образом не помогает мне жить", — заметил Лоза.