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"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее призыва вернуть Крым Украине

06 сентября 2019, 04:39  •  124 • Политика
Певец и композитор Юрий Лоза жестко прошелся по телеведущей Ксении Собчак из-за ее призыва вернуть Крым Украине. "Она "крякает" там, где надо "крякать", и то, что надо "крякать", - с иронией оценил он заявления женщины.
Ранее Собчак, будучи в Киеве, принялась рассуждать о принадлежности Крыма. Она заявила, что возвращение полуострова в состав России, по ее мнению – нарушение международных норм. После чего добавила, что Крым необходимо вернуть Украине.
Однако Юрий Лоза, известный своими критическими высказываниями, в пух и прах разнес слова телеведущей. Он отметил, что риторика Собчак меняется постоянно – в зависимости от того, где находится, женщина придерживается того или иного мнения, поскольку работает на аудиторию.
"Она "крякает" там, где надо "крякать", и то, что надо "крякать". Если она приедет в какую-то страну, враждующую с Россией, она скажет, что Россия — враг и агрессор", — цитирует Лозу РИА Новости Крым. Он также с иронией отметил, что, к примеру, на приеме у Путина от нее не услышали бы таких слов – а значит, они не имеют веса.
Певец добавил, что вообще не считает нужным придавать высказываниям «тусовщицы» Собчак какое-либо значение. "Она не творец, не создатель, она никоим образом не помогает мне жить", — заметил Лоза.

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