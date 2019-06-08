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"Она прекрасна": Британцы оценили первое появление на публике Меган Маркл после родов

08 июня 2019, 22:54  •  33 • В мире
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые после родов вышла в свет. Она не пропустила парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II. Британцы позитивно оценили ее первое появление на публике: "Она прекрасна", - писали они в твиттер-аккаунте королевской семьи.
Маркл долго не выходила из королевского дворца. Очевидно, все ее время занимал уход за первенцем - не так давно она и принц Гарри стали родителями.
Но пропустить парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II герцогиня Сассекская не смогла и вышла в свет впервые после родов. Кстати, день рождения королева отпраздновала еще в апреле, но по традиции парад в честь этого события проходит в июне.
На торжество Маркл явилась в темно-синем закрытом платье. И хотя было заметно, что она еще не совсем пришла в былую форму после родов, британцы в соцсетях были восхищены ее внешним видом и сочли, что герцогиня прекрасна.

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