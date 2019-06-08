"Она прекрасна": Британцы оценили первое появление на публике Меган Маркл после родов

Маркл долго не выходила из королевского дворца. Очевидно, все ее время занимал уход за первенцем - не так давно она и принц Гарри стали родителями.

Но пропустить парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II герцогиня Сассекская не смогла и вышла в свет впервые после родов. Кстати, день рождения королева отпраздновала еще в апреле, но по традиции парад в честь этого события проходит в июне.