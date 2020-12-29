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"Она постарела": Приговор для Меркель озвучил Сосновский

29 декабря 2020, 22:35  •  24 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель уступила министру здравоохранения первенство в рейтинге самых популярных немецких политиков, которые пользуются наибольшим доверием у граждан. Главный редактор World Economy Александр Сосновский озвучил приговор для Меркель: "Она постарела".
Международное агентство маркетинговых исследований Kantar по заказу немецкого издания Bild am Sonntag провело соцопрос на тему: какие политики пользуются наибольшим доверием у граждан? Впервые канцлер Германии Ангела Меркель оказалась на втором месте, уступив лидерство министру здравоохранения Йенсу Шпану.
Более половины опрошенных (52%) предпочли бы, чтобы именно Шпан имел наибольшую власть. И пусть глава Минздрава обогнал лидера страны всего на один процентный пункт, журналист Александр Сосновский счёл это показательным моментом.
По его словам, причиной поражения Меркель стали неудачи немецких властей, которые показали свою неспособность сдержать эпидемию коронавируса. Ни локдаун, ни комендантский час, ни огромные штрафы, ни вакцинация пока что не дают результата.
И если так будет продолжаться и дальше, канцлер потеряет не только второе место в рейтинге, но и может лишиться своей должности.
Если к 10 января результата не будет, Меркель не то что вылетит из этого списка, ей придётся уходить в отставку. Она постарела, у неё нет сил и желания вести за собой Германию, - цитирует Сосновского радио Sputnik в своём Telegram.
Скриншот: Telegram/Радио Sputnik

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