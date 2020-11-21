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"Она поменяла позицию за 2-3 дня": Додон рассказал о первой серьёзной ошибке Санду

21 ноября 2020, 18:50  •  191 • Политика
Проигравший на выборах в Молдавии Игорь Додон рассказал о первой серьёзной ошибке избранного президента Майи Санду. Она потребовала вывода российских миротворцев из Приднестровья, несмотря на обещания не портить отношения с Россией. Додон обратил внимание, что Санду поменяла свою позицию за 2-3 дня.
Ранее избранный президент Молдавии заявила, что не будет признавать долги Приднестровья за газ, а также потребовала полного вывода российских миротворцев. Член Совета Федерации России Алексей Пушков подчеркнул, что миротворцы защищают интересы жителей Приднестровья, которые хотят обеспечить себе безопасность.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон в свою очередь напомнил, что приднестровский конфликт до сих пор до конца не урегулирован. Вывод миротворцев может спровоцировать рост напряжённости. Он назвал требование Санду вывести миротворцев "серьёзной ошибкой".
Она поменяла свою позицию за 2-3 дня. Поверьте, граждане, которые сделали выбор в её пользу, поймут это и будут жалеть, - заверил Додон, выступая в эфире телеканала "НТВ Молдова".
Напомним, что Майя Санду является сугубо прозападным политиком. Некоторые эксперты считают её ставленником Сороса, поскольку американский миллиардер финансировал СМИ, поддерживающие кандидатуру Санду. Она обещала избирателям бороться с коррупцией, с бедностью и переориентировать внешнюю политику с России на Запад.

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