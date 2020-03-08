"Она пиявка, присосавшаяся к комнатной собачке": Меган Маркл встретили в Лондоне свистом

Взявшись за руки и прикрывшись зонтиком, пара вышла на церемонию вручения наград фонда Endeavour Fund, проходившей в лондонском особняке Мэншн-Хаус. Картинка получилась просто идеальной - дождь, зонт и счастливые улыбки Меган и Гарри. Однако публика встретила их свистом. Впрочем, всё неодобрение было направлено на супругу принца Гарри.

Издание Daily Mail разразилось сразу несколькими статьями в связи с таким громким событием. В одной из них автор материала Ян Мойр называет супругов "восторженной парочкой, сияющей под дождём и вспышками камер".

По словам журналиста, Меган и Гарри "демонстрировали звёздную мощь, которая превосходила всё, что когда-либо предлагал дом Виндзоров". Стало ясно, продолжил Мойр, что пара "пересекла великую пропасть", превращаясь на глазах изумлённой публики в "гламурных знаменитостей".

Теперь это уже не та скромная пара из Фрогмор-коттеджа, "навсегда связанная оковами протокола". Они сбежали, чтобы "сменить пепел и изодранный виндзорский горностай на пьянящий воздух свободы и поток блёсток", подчёркивает автор материала.

В другой статье издания эксперт по языку тела Джуди Джеймс оценила движения и язык жестов пары. По её мнению, всё говорит о том, что Меган и Гарри любят друг друга точно так же, как и во время медового месяца.

По словам Джуди, пара использовала соответствующий язык тела, чтобы "заявить", что они остаются "единомышленниками" и любящими людьми.

"Покрасневшие щеки Гарри и блеск в его глазах говорили о том, что он всё ещё был взволнован тем, что идёт за руку с женой", – говорит эксперт.

Однако британцы не очень-то поверили поведению пары и их жестам. Многие считают, что всё было просто инсценировкой, рассчитанной на публику. Пользователи Сети и вовсе заявили, что Меган не может никого любить, кроме самой себя.

"О Боже, дай ему отдохнуть. В Гарри и Меган нет ничего особенного. Она всё ещё притворяется, что нуждается в нём, даже если она - мужчина в этих отношениях, и он делает то, что она хочет, - как комнатная собачка", - написал один из комментаторов.

Другой заявил, что Меган больше всего напоминает пиявку, пытающуюся изобразить любовь.

"Комнатная собачка? Она больше похожа на пиявку. Высасывает из него всю жизнь. Всё это трогательно, но такое ощущение, что она прикладывает неимоверные усилия, чтобы продемонстрировать любовь. Если вам нужно сделать усилие, чтобы показать его миру, то это нереально. Настоящая любовь и привязанность - это не усилие", - написал он.

Многие пользователи отметили фальшь в отношениях супругов. По их мнению, "Меган влюблена только в себе", а пара "пытается показать больше, чем чувствует, поэтому они оба насквозь фальшивы".

"Неужели для того, чтобы показать средний палец Британии, нужно до такой степени демонстрировать счастье?" - удивился один из комментаторов.