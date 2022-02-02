Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
Кто возглавит постмайданную Украину?
Главная / Политика

"Она откуда взялась-то?!": Путин указал на откровенный абсурд в ответе США на гарантии безопасности

02 февраля 2022, 11:00  •  220 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил о том, что Соединённые Штаты проигнорировали принципиальные позиции России по вопросам гарантий безопасности. При этом глава государства указал даже на откровенный абсурд, на который пошёл Вашингтон, чтобы оправдать в лице мирового сообщества своё нежелание сохранить мир. "Она откуда взялась-то?!" - отмечает Путин.
Об этом глава России заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин отметил, что Москва внимательно анализирует полученные от США и НАТО ответы по вопросам безопасности. По словам президента, "принципиальные озабоченности" России "оказались проигнорированы" Вашингтоном.
"Мы не увидели адекватного учета трёх наших ключевых требований", - сказал он.
При этом Путин указал на откровенный абсурд - в ответе России НАТО заявил о сохранении принципа "открытых дверей", однако нигде в документах альянса не закреплена такая политика.
"Она откуда взялась-то? В НАТО политика "открытых дверей"… Где она прописана? Нигде", - сказал президент, отметив, что в договоре о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в организацию.
"Может, но не обязан", - подчеркнул Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


220
Источник
Похожие новости
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепалки"
02 февраля 2022, 01:40
Русские ответили на "плохую шутку Сороса"
02 февраля 2022, 06:55
Какое действие ВСУ приведёт к полному разрыву Минских соглашений: Эксперты назвали "казус белли"
02 февраля 2022, 03:25
"Дымовая завеса": Кедми предсказал, чем закончатся переговоры России и США по безопасности
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможн...
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской гр...
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепа...
02 февраля 2022, 01:40
Русские ответили на "плохую шутку Сороса"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
28 января 2022, 01:30
Переговорам конец? Нуланд готовится к военному ответу России
29 января 2022, 00:15
Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
31 января 2022, 07:40
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоатома" напугало депутата Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.