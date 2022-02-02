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"Она откуда взялась-то?!": Путин указал на откровенный абсурд в ответе США на гарантии безопасности
02 февраля 2022, 11:00 • 220 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил о том, что Соединённые Штаты проигнорировали принципиальные позиции России по вопросам гарантий безопасности. При этом глава государства указал даже на откровенный абсурд, на который пошёл Вашингтон, чтобы оправдать в лице мирового сообщества своё нежелание сохранить мир. "Она откуда взялась-то?!" - отмечает Путин.
Об этом глава России заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин отметил, что Москва внимательно анализирует полученные от США и НАТО ответы по вопросам безопасности. По словам президента, "принципиальные озабоченности" России "оказались проигнорированы" Вашингтоном.
"Мы не увидели адекватного учета трёх наших ключевых требований", - сказал он.
При этом Путин указал на откровенный абсурд - в ответе России НАТО заявил о сохранении принципа "открытых дверей", однако нигде в документах альянса не закреплена такая политика.
"Она откуда взялась-то? В НАТО политика "открытых дверей"… Где она прописана? Нигде", - сказал президент, отметив, что в договоре о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в организацию.
"Может, но не обязан", - подчеркнул Путин.
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