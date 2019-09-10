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"Она лежачая. Кричит иногда "Помогите!": Кого, кроме Родины, бросил "ценный шпион" Смоленков – СМИ
10 сентября 2019, 22:24 • 107 • Политика
Бывший сотрудник МИД России Олег Смоленков, которого называют наиболее вероятным кандидатом на роль "ценного шпиона" ЦРУ, бросил не только Родину. Как утверждают СМИ, без присмотра родных осталась мать Смоленкова: "Она лежачая. Кричит иногда: "Помогите!".
Напомним: недавно американский телеканал CNN объявил, что в 2017 году ЦРУ организовало спецоперацию по выводу из России своего особенного "ценного шпиона". Осведомитель будто бы работал в правительстве России и имел доступ к гостайнам. В СМИ посчитали, что речь может идти о пропавшем в 2017 году Олеге Смоленкове, уехавшим в отпуск с женой и детьми в Черногорию и пропавшем без следа.
Журналистам даже якобы удалось отыскать следы, оставленные Смоленковым в США уже после его пропажи. Он и супруга будто бы купили в Америке дом, где живут, практически не скрываясь.
Тем временем "МК" сообщает, что в России Смоленков оставил родную мать, Валентину Николаевну. Сейчас за женщиной ухаживают посторонние, по сути, люди. В квартире, где Валентина Николаевна некогда жила вместе с сыном, журналисты застали девушку с акцентом – та заявила, что подменяет сиделку матери Смоленкова.
Девушка по имени Валентина утверждает, что приехала из Польши, а попросила посидеть с "бабушкой" некая коллега Елена. Подопечной надо колоть инсулин. Подробностей о "бабушке" Валентина не знает: "Она лежачая и не совсем в себе. Кричит иногда "Помогите!".
Соседи в свою очередь рассказали, что Олег Смоленков до исчезновения часто навещал мать – приносил в том числе продукты. После его исчезновения женщина разболелась. За последние три года соседи часто слышат из квартиры Валентины Николаевны ее крики – она зовет на помощь… Иногда ее навещают соцработники – во всяком случае, со слов новоиспеченной сиделки.
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