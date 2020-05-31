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"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
31 мая 2020, 22:55 • 173 • В мире
Американский корабль Crew Dragon вышел на околоземную орбиту. В прямом эфире за полётом следят по всему миру. Один из интернет-пользователей обнаружил странность после взлёта корабля, указав на "безумную работу камеры". "Она даже не трясёт", - отметил он. А после в Управлении полётами сообщили о ещё одной странности.
Несколько минут назад, со второй попытки, успешно стартовал до Международной космической станции (МКС) американский корабль Crew Dragon. Это вторая и, как оказалось, успешная попытка американцев. С 2011 года, после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle, NASA до сих пор не запускало самостоятельно свои экипажи на МКС.
При этом до последнего не было уверенности и в том, что сегодня пуск состоится. Эксперты опасались, что погодная чувствительность ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX сыграет злую шутку.
NASA уже сообщило о том, что Crew Dragon с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту. Тем временем первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 вернулась на Землю.
Онлайн за полётом следят по всему миру.
"Т + плюс 7 минут. На втором этапе Falcon 9 всё выглядит хорошо, выводя "Дракона" на орбиту", - пишет @SpaceflightNow, публикуя фото из кабины астронавтов.
Один из интернет-пользователей обнаружил при этом у Crew Dragon странность после взлёта.
"Это какая-то безумная работа камеры, она даже не трясёт", - пишет SaturnV @SaturnVVVV.
Фото: скриншот twitter/SaturnVVVV
Чуть позже выяснилась уже не очень приятная для астронавтов странность. @SpaceflightNow рассказало в Twitter о донесении из Управления полётом: там сообщили экипажу, что один из корабельных подруливающих устройств Draco показывает низкую температуру. Однако SpaceX говорит, что это не проблема.
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