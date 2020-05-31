"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта

Несколько минут назад, со второй попытки, успешно стартовал до Международной космической станции (МКС) американский корабль Crew Dragon. Это вторая и, как оказалось, успешная попытка американцев. С 2011 года, после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle, NASA до сих пор не запускало самостоятельно свои экипажи на МКС.

При этом до последнего не было уверенности и в том, что сегодня пуск состоится. Эксперты опасались, что погодная чувствительность ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX сыграет злую шутку.

NASA уже сообщило о том, что Crew Dragon с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту. Тем временем первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 вернулась на Землю.

Онлайн за полётом следят по всему миру.

"Т + плюс 7 минут. На втором этапе Falcon 9 всё выглядит хорошо, выводя "Дракона" на орбиту", - пишет @SpaceflightNow, публикуя фото из кабины астронавтов.

Один из интернет-пользователей обнаружил при этом у Crew Dragon странность после взлёта.

"Это какая-то безумная работа камеры, она даже не трясёт", - пишет SaturnV @SaturnVVVV.

Фото: скриншот twitter/SaturnVVVV

Чуть позже выяснилась уже не очень приятная для астронавтов странность. @SpaceflightNow рассказало в Twitter о донесении из Управления полётом: там сообщили экипажу, что один из корабельных подруливающих устройств Draco показывает низкую температуру. Однако SpaceX говорит, что это не проблема.