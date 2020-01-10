"Она что-то знает о своих политиках": В Сети предложили похвалившей Путина Шэрон Стоун квартиру

Американская актриса Шэрон Стоун похвалила президента России Владимира Путина. В интервью ежемесячному мужскому журналу GQ она заявила, что он - "сильный лидер своей страны".

А вот о действующем президенте США Стоун отозвалась довольно пренебрежительно, заявив, что презирает его и не верит в победу Трампа на выборах в этом году.

Сравнивая двух лидеров, известная американская актриса отметила, что Путин действует исключительно в интересах России, в то время как Трамп своим поведением явно не соответствует занимаемой должности.

В Сети мнения о словах американской актрисы разделились. Одни интернет-пользователи восхитились её умом.

"Не зря её IQ один из самых высоких в Голливуде", - написала Natalis Egorova @nataliaaaa1995.

"Шэрон не глупа, однако", - заметил @Andrej_Apandni.

Другие заговорили о российском гражданстве для голливудской звезды и предложили дать ей квартиру.

"Что же теперь делать-то. Уж не предоставить ли ей гражданство РФ", - предположил Игорь Хайдер @igorkhajjder.

"Квартиру в Саранске ей! Но с условием обязательного проживания", - заметил Dmitriy @hello_waveform.

Третьи же заподозрили, что Шэрон Стоун известно нечто об американских политиках.

"Она что-то знает о своих политиках, поэтому так заявляет. Но она права. Путин сильный лидер", - пояснила свою точку зрения @Tatiana04501078.