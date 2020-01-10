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"Она что-то знает о своих политиках": В Сети предложили похвалившей Путина Шэрон Стоун квартиру

10 января 2020, 18:54  •  127 • Политика
Американская актриса Шэрон Стоун похвалила президента России Владимира Путина, заявив, что он - сильный лидер. В Сети одни пользователи предложили её после этого квартиру в Саранске, другие посчитали, что "она что-то знает о своих политиках".
Американская актриса Шэрон Стоун похвалила президента России Владимира Путина. В интервью ежемесячному мужскому журналу GQ она заявила, что он - "сильный лидер своей страны".
А вот о действующем президенте США Стоун отозвалась довольно пренебрежительно, заявив, что презирает его и не верит в победу Трампа на выборах в этом году.
Сравнивая двух лидеров, известная американская актриса отметила, что Путин действует исключительно в интересах России, в то время как Трамп своим поведением явно не соответствует занимаемой должности.
В Сети мнения о словах американской актрисы разделились. Одни интернет-пользователи восхитились её умом.
"Не зря её IQ один из самых высоких в Голливуде", - написала Natalis Egorova @nataliaaaa1995.
"Шэрон не глупа, однако", - заметил @Andrej_Apandni.
Другие заговорили о российском гражданстве для голливудской звезды и предложили дать ей квартиру.
"Что же теперь делать-то. Уж не предоставить ли ей гражданство РФ", - предположил Игорь Хайдер @igorkhajjder.
"Квартиру в Саранске ей! Но с условием обязательного проживания", - заметил Dmitriy @hello_waveform.
Третьи же заподозрили, что Шэрон Стоун известно нечто об американских политиках.
"Она что-то знает о своих политиках, поэтому так заявляет. Но она права. Путин сильный лидер", - пояснила свою точку зрения @Tatiana04501078.
Фото: скриншот twitter/Tatiana04501078

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