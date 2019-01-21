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"Она без чувства юмора": В России ждут, что после победы Тимошенко на выборах "смешно не будет"

21 января 2019, 11:39  •  260 • Политика
После победы Юлии Тимошенко на президентских выборах на Украине "смешно не будет". С таким прогнозом выступил политолог Виталий Третьяков. "Смешно как раз не будет. Она без чувства юмора..." – написал он на странице в Twitter.
Российский политолог Виталий Третьяков объяснил, почему победа Юлии Тимошенко на предстоящих на Украине президентских выборах будет для России невыгодным вариантом. По его мнению, в интересах РФ была бы победа Порошенко на выборах.
"Бесспорно, что в интересах России, чтобы на выборах на Украине победил Порошенко. Более слабый вариант, но тоже подходит - Зеленский. Хуже всего – Тимошенко", - заявил он.
По мнению Третьякова, данный расклад оправдывает холодный расчет. Порошенко, по всей видимости, намекает специалист, предсказуемый кандидат.
Он допустил, что с приходом Тимошенко к власти есть ряд угроз.
"Смешно как раз не будет. Она без чувства юмора..." – отметил он.
Бесспорно, что в интересах России, чтобы на выборах на Украине победил Порошенко. Более слабый вариант, но тоже подходит - Зеленский.
Хуже всего - Тимошенко.
— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 20 января 2019 г.

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