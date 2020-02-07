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"Он жив, но…": Новость о смерти первым распознавшего эпидемию врача в Китае оказалась фейком
07 февраля 2020, 13:24 • 100 • В мире
В издании Global Times опровергли свою же информацию о смерти врача Ли Вэньляна в Китае. Ранее сообщалось, что врач-офтальмолог первым сообщил коллегам о вспышке вируса. По обновлённым сведениям, мужчина не умер, а находится в критическом состоянии.
В издании Global Times, сообщившем о смерти врача Ли Вэньляна в Китае, опровергли эту информацию. Ранее издание утверждало, будто врач-офтальмолог, который в конце декабря в соцсетях начал бить тревогу в связи со вспышкой пневмонии, вызываемой вирусом, скончался.
Напомним, что Вэньляна и ряд его коллег после этого тревожного сообщения в декабре, когда ещё толком никто не знал, что это за инфекция, вызвали в полицию, где призвали не сеять панику. Его также заставили подписать бумагу, в которой обязали не распространять слухи о заболевании.
Впоследствии предупредивший всех врач и сам оказался в числе пациентов - в январе он заразился от обратившейся к нему за помощью женщины.
В четверг, 6 февраля, в иностранной прессе появились данные, что китайский врач скончался.
Однако газета Global Times уже опровергла эту информацию.
По последним данным, Ли Вэньлян находится в критическом состоянии, отметило издание.
Напомним, 31 декабря власти КНР сообщили ВОЗ о вспышке пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразилось более 28 тысяч человек, из них 565 умерло.
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