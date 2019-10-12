"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва

Телеведущий Владимир Познер публично отрёкся от ведущего Владимира Соловьёва, заявив, что не считает его своим коллегой и товарищем. Также Познер отметил, что Соловьёв заслужил обрушившуюся на него травлю после сатирической песни Бориса Гребенщикова "Вечерний М".

В последнем интервью Познер, отвечая на вопрос о Соловьёве, признался, что старается не критиковать работу своих коллег по цеху. Тем не менее на Соловьёва эта практика не распространяется, так как Познер не считает его коллегой.

"Вы сами понимаете, что с Соловьёвым, хотя бы судя по тому, что он говорит обо мне, мы вряд ли товарищи", - сказал телеведущий.

Также Познер добавил, что Соловьёв заслужил ту травлю, что на него началась после появления песни Гребенщикова "Вечерний М", в которой телеведущий высмеивается в весьма грубой форме.