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"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва
12 октября 2019, 14:54 • 131 • Политика
Телеведущий Владимир Познер отказался считать Владимира Соловьёва своим коллегой и добавил, что тот заслужил начавшуюся на него травлю после песни Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Телеведущий Владимир Познер публично отрёкся от ведущего Владимира Соловьёва, заявив, что не считает его своим коллегой и товарищем. Также Познер отметил, что Соловьёв заслужил обрушившуюся на него травлю после сатирической песни Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
В последнем интервью Познер, отвечая на вопрос о Соловьёве, признался, что старается не критиковать работу своих коллег по цеху. Тем не менее на Соловьёва эта практика не распространяется, так как Познер не считает его коллегой.
Также Познер добавил, что Соловьёв заслужил ту травлю, что на него началась после появления песни Гребенщикова "Вечерний М", в которой телеведущий высмеивается в весьма грубой форме.
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