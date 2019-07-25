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"Он занимает нишу клоуна": Вассерман - о том, почему решили уволить Кличко
25 июля 2019, 06:24 • 91 • В мире
Над Кличко нависла угроза увольнения. И не просто в перспективе, а "здесь и сейчас": глава офиса президента Украины уже обратился к правительству с предложением подать представление на его отставку с должности главы городской администрации. "Он занимает нишу клоуна", - считает публицист Анатолий Вассерман.
Вслед за "эпохой Порошенко" подходит к закату и "эпоха Кличко". Если рекомендация администрации Зеленского будет принята к исполнению, полномочия Кличко будет заметно урезаны и он станет "декоративным мэром".
Подобная ситуация не удивила публициста Анатолия Вассермана.
Кроме того, публицист предположил, что Зеленский немного "ревнует" бывшего боксера, занимающего сейчас "нишу клоуна".
Напомним, что разговор о том, что Кличко лишат полномочий главы городской администрации, возник на минувшей неделе. Владимир Зеленский потребовал от него навести в городе порядок, дав ему на это два месяца. За это время Кличко должен был продемонстрировать позитивные результаты работы и избавиться от депутатов-коррупционеров.
В ответ Виталий Кличко обвинил команду Зеленского в том, что та якобы использует методы экс-президента Виктора Януковича и пытается лишить Киев самоуправления, сделав должность мэра декоративной. Однако глава государства парировал атаку, пообещав лично проинформировать экс-спортсмена в случае принятия решения об увольнении последнего. И вот, не прошло и недели, как это решение, видимо, уже принято.
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