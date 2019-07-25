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"Он занимает нишу клоуна": Вассерман - о том, почему решили уволить Кличко

25 июля 2019, 06:24  •  91 • В мире
Над Кличко нависла угроза увольнения. И не просто в перспективе, а "здесь и сейчас": глава офиса президента Украины уже обратился к правительству с предложением подать представление на его отставку с должности главы городской администрации. "Он занимает нишу клоуна", - считает публицист Анатолий Вассерман.
Вслед за "эпохой Порошенко" подходит к закату и "эпоха Кличко". Если рекомендация администрации Зеленского будет принята к исполнению, полномочия Кличко будет заметно урезаны и он станет "декоративным мэром".
Подобная ситуация не удивила публициста Анатолия Вассермана.
"Раньше считалось, что один из предыдущих мэров Черновецкий по кличке "Леня Космос", перекрывает рекорды нелепости, но оказалось, что Кличко его обошел. Хотя Черновецкий безусловно действовал в более благополучное время, а Кличко стал мэром, когда не было средств практически ни на что", — объяснил Вассерман в беседе с Nation News.
Кроме того, публицист предположил, что Зеленский немного "ревнует" бывшего боксера, занимающего сейчас "нишу клоуна".
"Он либо от природы косноязычен, либо это последствия многолетних успехов в боксе, но над словами Кличко смеялась вся Украина. Причины для отставки Кличко есть. Я думаю, что любой, кто придет на смену Кличко, будет ненамного успешнее", — заключил публицист.
Напомним, что разговор о том, что Кличко лишат полномочий главы городской администрации, возник на минувшей неделе. Владимир Зеленский потребовал от него навести в городе порядок, дав ему на это два месяца. За это время Кличко должен был продемонстрировать позитивные результаты работы и избавиться от депутатов-коррупционеров.
В ответ Виталий Кличко обвинил команду Зеленского в том, что та якобы использует методы экс-президента Виктора Януковича и пытается лишить Киев самоуправления, сделав должность мэра декоративной. Однако глава государства парировал атаку, пообещав лично проинформировать экс-спортсмена в случае принятия решения об увольнении последнего. И вот, не прошло и недели, как это решение, видимо, уже принято.

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