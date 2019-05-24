"Он забыл, что "Квартал 95" для него уже закончился": На Украине извинились за "старушку Британию"

23 мая Зеленский принял участие в работе международного форума интернет-технологий iForum-2019, который проходил в украинской столице. На публике новый президент появился, как отметили СМИ, в "образе простого парня" - без пиджака и в рубашке с закатанными рукавами. И речь его была неформальной - в обращении Зеленского прозвучало и "чуваки", и "бла-бла-бла". Но рассказывая о "сказочном будущем" Украины, президент допустил оплошность - он назвал Британию "старушкой".

"Стapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля. Это уникальное событие. Впервые с 1882 года. Зa двa года дo этого они провели эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Бpитaнцы показывают, что вecь мир отходит от угля. У ниx Poттepдaм-, у нac Poттepдaм+", - процитировал слова главы государства телеканал "112. Украина".

На это отреагировала в своем микроблоге в Twitter посол Великобритании на Украине 46-летняя Джудит Гоф. Она опубликовала собственную фотографию и уточнила: "Старушка?"

Фото: Twitter/Judith Gough

Затем Гоф добавила, что Британия действительно прожила целую неделю, не используя электроэнергию, которую вырабатывают угольные электростанции. "Рада, что президент Зеленский обращает на это внимание", - заявила посол.

В комментариях под этой публикацией пользователи Twitter извинились за слова Зеленского. "За этот позор придется извиняться нам", - написала Alina Lidus. "Несмотря на то что я голосовал за него, мне жаль, что у нашей страны сейчас такое "лицо", - добавила Jane Z.

Фото: Twitter/Jane Z

"Приношу извинения за "нашего президента", я не голосовал за этого комика", - написал пользователь под ником Sitri.

Фото: Twitter/Sitri

Напомним, первую неделю мая Британия впервые со времен правления королевы Виктории и введения в строй первой угольной электростанции в 1882 году не использовала электроэнергию, для производства которой применялся бы каменный уголь. Эта акция проводилась в рамках кампании по полному отказу Лондона от угольного топлива к 2025 году.