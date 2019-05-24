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"Он забыл, что "Квартал 95" для него уже закончился": На Украине извинились за "старушку Британию"
24 мая 2019, 02:39 • 68 • В мире
Третий день официального президентства Владимира Зеленского едва не отметился международным скандалом. На iForum, который проходил в четверг, 23 мая, в Киеве, новый гарант отозвался о Британии как о "старушке". "Он забыл, что "Квартал 95" для него уже закончился", - пришлось извиняться украинским пользователям Сети перед британским послом.
23 мая Зеленский принял участие в работе международного форума интернет-технологий iForum-2019, который проходил в украинской столице. На публике новый президент появился, как отметили СМИ, в "образе простого парня" - без пиджака и в рубашке с закатанными рукавами. И речь его была неформальной - в обращении Зеленского прозвучало и "чуваки", и "бла-бла-бла". Но рассказывая о "сказочном будущем" Украины, президент допустил оплошность - он назвал Британию "старушкой".
На это отреагировала в своем микроблоге в Twitter посол Великобритании на Украине 46-летняя Джудит Гоф. Она опубликовала собственную фотографию и уточнила: "Старушка?"
Фото: Twitter/Judith Gough
Затем Гоф добавила, что Британия действительно прожила целую неделю, не используя электроэнергию, которую вырабатывают угольные электростанции. "Рада, что президент Зеленский обращает на это внимание", - заявила посол.
В комментариях под этой публикацией пользователи Twitter извинились за слова Зеленского. "За этот позор придется извиняться нам", - написала Alina Lidus. "Несмотря на то что я голосовал за него, мне жаль, что у нашей страны сейчас такое "лицо", - добавила Jane Z.
Фото: Twitter/Jane Z
"Приношу извинения за "нашего президента", я не голосовал за этого комика", - написал пользователь под ником Sitri.
Фото: Twitter/Sitri
Напомним, первую неделю мая Британия впервые со времен правления королевы Виктории и введения в строй первой угольной электростанции в 1882 году не использовала электроэнергию, для производства которой применялся бы каменный уголь. Эта акция проводилась в рамках кампании по полному отказу Лондона от угольного топлива к 2025 году.
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