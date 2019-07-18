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"Он всегда опаздывал, но не сейчас": Прожившие 71 год супруги умерли в один день

18 июля 2019, 15:09  •  36 • В мире
Прожившие в браке 71 год супруги умерли в один день. Как рассказала дочь пары, ее отец "всегда опаздывал, но не сейчас". Муж ушел первым, спустя несколько часов следом ушла и его жена.
Супруги из США прожили в браке 71 год и умерли в один день, об этом пишет Metro. Герберт и Мэрилин Делегейл познакомились в 1947 году в кафе в городе Уэйнсборо. Там молодой человек "запал" на официантку.
"Я часто наблюдал, как она ходит туда-сюда, я не мог оторвать от нее глаз, - рассказывал мужчина ранее в интервью. - Я все же осмелился и позвал ее на свидание".
История любви длиною в 71 год началась с того, что жених опоздал не венчание. К счастью, священника удалось уговорить, и церемонию все же удалось провести.
"Он всегда опаздывал, - сказала дочь супругов журналистам. – Но не сейчас".
Пожилые супруги умерли в один день, 12 июля, в больнице. 94-летний Герберт скончался первым, а через 12 часов умерла его 88-летняя супруга. У них осталось 6 детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука.

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