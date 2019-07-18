"Он всегда опаздывал, но не сейчас": Прожившие 71 год супруги умерли в один день

Супруги из США прожили в браке 71 год и умерли в один день, об этом пишет Metro. Герберт и Мэрилин Делегейл познакомились в 1947 году в кафе в городе Уэйнсборо. Там молодой человек "запал" на официантку.

"Я часто наблюдал, как она ходит туда-сюда, я не мог оторвать от нее глаз, - рассказывал мужчина ранее в интервью. - Я все же осмелился и позвал ее на свидание".

История любви длиною в 71 год началась с того, что жених опоздал не венчание. К счастью, священника удалось уговорить, и церемонию все же удалось провести.

"Он всегда опаздывал, - сказала дочь супругов журналистам. – Но не сейчас".

Пожилые супруги умерли в один день, 12 июля, в больнице. 94-летний Герберт скончался первым, а через 12 часов умерла его 88-летняя супруга. У них осталось 6 детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука.