"Он все хотел успеть в этот день": Выжившая при покушении на Захарченко о последнем дне Бати

Наталья Волкова, пережившая покушение на главу ДНР Александра Захарченко, рассказала, что руководитель республики предчувствовал, что его хотят убить. "Он все хотел успеть в этот день", - рассказала она.

Жительнице Донецка и глава организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова была одной из тех, кто пострадал во время покушения на главу ДНР Александра Захарченко 31 августа 2018 года в кафе "Сепар". В интервью Царьграду женщина рассказала, как вел себя руководитель республики в день покушения.

По ее словам, первое волнение у нее возникло еще утром, когда глава ДНР вызвал ее к себе обсудить мероприятия ко "Дню освобождения Донбасса". Наталье показалось, что Захарченко ведет себя не так, как обычно.

"Он, всегда такой сдержанный человек, в тот момент вел себя слишком сентиментально. И меня тогда уже поразило, что что-то не так. Он был не такой, как обычно. После обсуждения вопросов "Оплота Донбасса" Захарченко пригласил меня вечером помянуть скончавшегося за день до того Иосифа Кобзона", - рассказала Наталья Волкова в интервью Царьграду.

Однако увиделись они гораздо раньше. Глава ДНР сам приехал в "Оплот Донбасса", чтобы посмотреть, как молодежь тренируется и изучает единоборства. После этого он вместе Натальей Волковой отправился в кафе "Сепар", где произошло покушение.

"Такое ощущение, что он все хотел успеть в этот день", - отмечает Волкова.

Наталья отмечает, что близкие и друзья Захарченко тоже замечали, что он испытывает нехорошие предчувствия. Это подтвердила и жена главы ДНР и его близкий друг Сергей Завдоев.

"Он сказал, что они незадолго до трагедии встречались с Захарченко, и он сказал, что чувствует, будто что-то случится", - добавила Волкова.

Напомним, что покушение на главу ДНР Александра Захарченко произошло 31 августа в донецком кафе "Сепар". В заведении сработало взрывное устройство. Руководитель республики и его охранник погибли. Еще несколько человек из его окружения были ранены.