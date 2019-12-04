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"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику

04 декабря 2019, 09:54  •  218 • Политика
После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику. Для начала подчеркнул, что никто его на допрос не вызывал. А затем предложил и самом заявителю, считающему, что журналист оскорбил слушателя, начать отдавать себе отчёт в происходящем. "Он вообще-то кто?" - начал тираду Соловьёв.
Тележурналист Владимир Соловьёв прокомментировал информацию о вызове на допрос в рамках проверки по заявлению казанского правозащитника Еркена Сарсембаева. Ранее сам Сарсембаев в беседе с журналистами заявил, что о допросе журналиста ему сообщил начальник отдела по противодействию экстремизму по САО ГУ МВД России по Москве Алексей Маскунов.
"Идёт доследственная проверка, была назначена психоло-лингвистическая экспертиза, по её результату будет принято решение, куда направлять материалы СКР для возбуждения уголовного дела, если усмотрят административное правонарушение, значит, прокурору района для возбуждения административного дела, - пояснил правозащитник в беседе с "Казанским репортёром". - Но, возможно, и не найдут никакого правонарушения".
Как отмечают журналисты в Казани, Сарсембаев предоставил запись телефонной беседы с Маскуновым, из которой следует, что экспертиза может занять до года. Царьград связался с Владимиром Соловьёвым. Тележурналист сообщил, что на допрос его никто не вызывал.
"По этому поводу меня в полицию не вызывали очевидно. Оскорбление слушателей... Какое это имеет вообще отношение к расследованию дела? И вообще не мешает этого слушателя самого проверить", - сказал Соловьёв, имея в виду человека, которому он ответил в эфире. После этого ответа и началась проверка по заявлению правозащитника.
Дело в том, что, как ранее пояснял Владимир Соловьёв Царьграду, слушатель направлял ему сообщения долго и всегда в оскорбительной форме. Допустил он оскорбления и в день, который восприняли как предмет для расследования. Однако никакого ущемления по национальному признаку Соловьёв в ответ не допускал. Более того, сам слушатель допускал оскорбления по национальному признаку, в том числе в адрес евреев.
"Он вообще-то кто? - поинтересовался Соловьёв личностью правозащитника из Казани. - Пока он производит впечатление какого-то, скорее, сетевого тролля, чем серьёзного правозащитника. По крайней мере, его представление о том, что происходит, более чем странно. Я повторю ещё раз. Он собирается защищать того гражданина, который призывал убивать евреев и который написал сообщение, и к разным другим преступлениям, направленным как против меня, так и против людей, которые хорошо известны в стране. Правозащитник защищает их? Он чей правозащитник? Он чьи права защищает? То есть кто его уполномочивал защищать чьи права? Этот человек ему написал доверенность? Тогда он его адвокат? Или он защищает права кого? Тех, которые хотят убивать евреев?"
Соловьёв призвал правозащитника постараться ответить на эти вопросы и сделать для себя выводы.
"Надо немножко прийти в чувство. Если он разделяет позицию того человека, который в своих смс призывал к уничтожению евреев, то, по-моему, это им как раз необходимо заняться правоохранительным органам", - подчеркнул тележурналист.

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