"Он видел те же можжевельники и камни": Президент Эстонии назвала повод для гордости русским адмиралом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд присоединилась к экспедиции "Адмирал Беллинсгаузен" в Антарктиде, после чего сделала официальное заявление.

Глава государства призвала своих соотечественников гордиться русским мореплавателем адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном (1778 - 1852). Она напомнила, что он родился на острове Эзель в Российской Империи, но сейчас эта территория принадлежит Эстонии.

Керсти Кальюлайд отметила, что адмирал Беллинсгаузен плавал на российском корабле, но является "нашим человеком".

"Он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим", - сказала Кальюлайд.

21 января Керсти Кальюлайд сообщила в Twitter, что прибыла в Антарктиду, где присоединилась к команде экспедиции "Адмирал Беллинсгаузен". Ранее президентская канцелярия информировала, что рабочая поездка Керсти Кальюлайд в Антарктиду продлится до конца месяца. Здесь она примет участие в торжественных мероприятиях 27 и 28 января, посвящённых 200-летию открытия материка.