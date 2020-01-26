Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вслед за Путиным Трамп сделал историческое обращение о семье
Пушков ответил на план Кравчука по «возвращению» Крыма и Донбасса
"Военные решают это между собой": Минобороны дало ответ США на "п...
"Это стоило нам 600 тысяч жизней": Пушков напомнил Качиньскому про &qu...
Главная / В мире

"Он видел те же можжевельники и камни": Президент Эстонии назвала повод для гордости русским адмиралом

26 января 2020, 15:24  •  326 • В мире
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе своего визита в Антарктиду призвала гордиться русским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном. По её словам, он родился на территории нынешней Эстонии, а значит, видел "те же можжевельники и камни", что и её соотечественники.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд присоединилась к экспедиции "Адмирал Беллинсгаузен" в Антарктиде, после чего сделала официальное заявление.
Глава государства призвала своих соотечественников гордиться русским мореплавателем адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном (1778 - 1852). Она напомнила, что он родился на острове Эзель в Российской Империи, но сейчас эта территория принадлежит Эстонии.
Керсти Кальюлайд отметила, что адмирал Беллинсгаузен плавал на российском корабле, но является "нашим человеком".
"Он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим", - сказала Кальюлайд.
21 января Керсти Кальюлайд сообщила в Twitter, что прибыла в Антарктиду, где присоединилась к команде экспедиции "Адмирал Беллинсгаузен". Ранее президентская канцелярия информировала, что рабочая поездка Керсти Кальюлайд в Антарктиду продлится до конца месяца. Здесь она примет участие в торжественных мероприятиях 27 и 28 января, посвящённых 200-летию открытия материка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



326
Источник
Похожие новости
25 января 2020, 23:09
Что делает Франция в Африке и Бразилии?
26 января 2020, 02:09
«Пример эффективности взаимодействия»: Минобороны оценило заявление о «перехвате» США российского генерала в Сирии
25 января 2020, 23:09
Вылечили, но случайно? В Китае выписали домой первую пациентку, которая перенесла коронавирус
26 января 2020, 02:24
"Стар трек" подаст на вас в суд": Трампа высмеяли за логотип космических сил США
26 января 2020, 18:39
"Провокация кого?": Жириновский указал на виновных в распространении коронавируса
25 января 2020, 19:39
«Больных не зарегистрировано»: в России не зафиксировали случаев новой коронавирусной инфекции
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 января 2020, 02:09
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
26 января 2020, 02:24
Японец похитил секретные данные и передал их сотруднику торгпредства России - Kyodo
26 января 2020, 08:54
"Нас оплёвывали":  Политолог призвал громогласно заявить о преступлениях пр...
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь&...
26 января 2020, 02:24
"Попросил найти Украину на карте": Ведущая рассказала о ругательствах Помпе...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2020, 09:39
"Пить баварское с видом на гетто": В рассекреченном архиве Минобороны нашёлся компромат о преступлениях поляков
25 января 2020, 13:24
"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсценировавшего свою смерть журналиста
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
22 января 2020, 08:24
Западные СМИ: падение украинского «Боинга» в Иране похоже на спецоперацию США
22 января 2020, 20:24
"У Польши серьёзный союзник": Ещё одна страна обвинила Россию в "искажении" истории Второй мировой войны
24 января 2020, 08:09
"Хозяева надоели?" "Повальная резня" в Инджирлике встревожила турков
25 января 2020, 06:54
"Иуда отрабатывал 30 сребреников, а он - подачки Госдепа": Водолацкий о посте Гозмана в Facebook
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.