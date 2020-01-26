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"Он видел те же можжевельники и камни": Президент Эстонии назвала повод для гордости русским адмиралом
26 января 2020, 15:24 • 326 • В мире
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе своего визита в Антарктиду призвала гордиться русским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном. По её словам, он родился на территории нынешней Эстонии, а значит, видел "те же можжевельники и камни", что и её соотечественники.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд присоединилась к экспедиции "Адмирал Беллинсгаузен" в Антарктиде, после чего сделала официальное заявление.
Глава государства призвала своих соотечественников гордиться русским мореплавателем адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном (1778 - 1852). Она напомнила, что он родился на острове Эзель в Российской Империи, но сейчас эта территория принадлежит Эстонии.
Керсти Кальюлайд отметила, что адмирал Беллинсгаузен плавал на российском корабле, но является "нашим человеком".
"Он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим", - сказала Кальюлайд.
21 января Керсти Кальюлайд сообщила в Twitter, что прибыла в Антарктиду, где присоединилась к команде экспедиции "Адмирал Беллинсгаузен". Ранее президентская канцелярия информировала, что рабочая поездка Керсти Кальюлайд в Антарктиду продлится до конца месяца. Здесь она примет участие в торжественных мероприятиях 27 и 28 января, посвящённых 200-летию открытия материка.
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