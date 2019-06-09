"Он видел письма Клинтон": Блогеров взбудоражила загадочная смерть пожилого полицейского

Согласно предварительным данным, замглавы полиции Нью-Йорка офицер Стивен Силкс погиб всего за месяц до выхода на пенсию. Его тело было обнаружено в служебной машине недалеко от полицейского участка, мужчина был ранен в голову.

Его доставили в больницу, но спасти не смогли. Так и не придя в сознание, полицейский умер в реанимации. Эту смерть пользователи сочли очень странной.

"Стивен Силкс видел письма Клинтон и ноутбук ее помощницы с детским порно", - утверждают авторы паблика "Уругвайская разведка". Там добавили, что на этой же неделе были убиты два бывших сенатора, которые когда-то свидетельствовали против фонда Хиллари Клинтон. "Все, кто соприкасается с компроматом на нее, погибают", - констатируют в микроблоге Twitter, автор блога "Уругвайская разведка".

В деталях о расследовании дела, в частности, пишет The New York Post.