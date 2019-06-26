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"Он вам не Мимино". Пушков не дал Кикабидзе ни шанса на реабилитацию после слов о России

26 июня 2019, 13:24  •  65 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков буквально по пунктам объяснил, почему в ответ на слова Вахтанга Кикабидзе о России нужно молчать и "нет смысла обсуждать". По его мнению - это "обычные мантры грузинского националиста". "Он вам не Мимино", - не дал политик актёру ни единого шанса на реабилитацию после его высказываний.
Ранее актёр Вахтанг Кикабидзе, известный своей ролью лётчика по прозвищу "Мимино" в одноимённом фильме Георгия Данелии, высказал в интервью своё отношение к развивающемуся грузино-российскому конфликту.
В России его слова встретили возмущением. А председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил вообще промолчать в ответ на слова Кикабидз. У себя на странице в соцсети Twitter российский сенатор буквально по пунктам объяснил, почему "нет смысла обсуждать" их.
Больше того, политик не дал актёру ни единого шанса вообще на какую-либо реабилитацию после его слов о России.
"Он возмущён, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него - враждебность к России, - поясняет Пушков. - В Россию ни за что не приедет, Советский Союз, где вырос и стал знаменитым, ненавидит".
После этого сенатор пояснил, что слова Кикабидзе о России и конфликте, который нарастает между Москвой и Тбилиси, не удивляют.
"Обычные мантры грузинского националиста", - подчёркивает сенатор.
Резюмируя свою мысль Пушков отметил, что Кикабидзе вообще не напоминает своего легендарного героя фильма.
"Он вам не Мимино".
Фото: twitter/Alexey_Pushkov

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