"Он вам не Мимино". Пушков не дал Кикабидзе ни шанса на реабилитацию после слов о России

Ранее актёр Вахтанг Кикабидзе, известный своей ролью лётчика по прозвищу "Мимино" в одноимённом фильме Георгия Данелии, высказал в интервью своё отношение к развивающемуся грузино-российскому конфликту.

В России его слова встретили возмущением. А председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил вообще промолчать в ответ на слова Кикабидз. У себя на странице в соцсети Twitter российский сенатор буквально по пунктам объяснил, почему "нет смысла обсуждать" их.

Больше того, политик не дал актёру ни единого шанса вообще на какую-либо реабилитацию после его слов о России.

"Он возмущён, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него - враждебность к России, - поясняет Пушков. - В Россию ни за что не приедет, Советский Союз, где вырос и стал знаменитым, ненавидит".

После этого сенатор пояснил, что слова Кикабидзе о России и конфликте, который нарастает между Москвой и Тбилиси, не удивляют.

"Обычные мантры грузинского националиста", - подчёркивает сенатор.

Резюмируя свою мысль Пушков отметил, что Кикабидзе вообще не напоминает своего легендарного героя фильма.

"Он вам не Мимино".