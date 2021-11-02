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"Он умолял Путина": Байдена отчитал за унижение США на конференции журналист FOX News

02 ноября 2021, 18:45  •  202 • Политика
Журналист телеканала FOX News отчитал президента США Джо Байдена за его унижение на конференции по климату. "Он умолял Путина", - отметил ведущий.
Телеведущий американского телеканала FOX News Шон Хэннити обрушился с жёсткой критикой на президента США Джо Байдена за то, как тот вёл себя на конференции по климату. Журналиста возмутило, что глава государства извинился перед всем миром за ошибки Америки (в частности, за решение экс-президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату).
Кроме того, Хэннити поставил Байдену в вину, что тот позволяет России зарабатывать на продаже нефти и газа.
Он снизил наши поставки нефти и газа и одновременно, уже во второй раз, умоляет ОПЕК, Саудовскую Аравию, Ближний Восток и Владимира Путина качать больше нефти,
- подчеркнул журналист.
Досталось Байдену и за отказ от попыток остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". И за закрытие американской сети нефтепроводов Keystone XL, которое стоило многим американцам рабочих мест.
Отметим, что телеканал FOX поддерживает республиканцев, в отличие от телеканала CNN, который всегда выступает на стороне демократов. Соответственно журналисты FOX регулярно критикуют Байдена и защищают его предшественника - Дональда Трампа, который уделял меньше внимания проблемам климата и больше - развитию экономики.

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