"Он умный человек": Бизнес-партнер Зеленского объяснил, почему с Путиным можно договориться

Совладелец группы компаний "Квартал 95" Борис Шефир, являющийся бизнес-парнером президента Украины Владимира Зеленского, дал интервью изданию "Детектор медиа".

Предприниматель прокомментировал отношения Киева и Москвы и выразил уверенность, что Украина может договориться с Путиным.

"Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", – сказал Шефир.

Другой вариант, по мнению бизнесмена, объявлять "настоящую войнУ" России. При этом он отметил, что Украина до сих пор продолжает торговать с РФ. "Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - добавил он.

Примечательно, что ранее Зеленский назначил родного брата Шефира своим первым помощником.