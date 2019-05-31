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"Он умный человек": Бизнес-партнер Зеленского объяснил, почему с Путиным можно договориться

31 мая 2019, 16:39  •  17 • Политика
Борис Шефир считает, что Киев может договориться с Москвой, отметив, что Владимир Путин - умный человек.
Совладелец группы компаний "Квартал 95" Борис Шефир, являющийся бизнес-парнером президента Украины Владимира Зеленского, дал интервью изданию "Детектор медиа".
Предприниматель прокомментировал отношения Киева и Москвы и выразил уверенность, что Украина может договориться с Путиным.
"Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", – сказал Шефир.
Другой вариант, по мнению бизнесмена, объявлять "настоящую войнУ" России. При этом он отметил, что Украина до сих пор продолжает торговать с РФ. "Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - добавил он.
Примечательно, что ранее Зеленский назначил родного брата Шефира своим первым помощником.

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