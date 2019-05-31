|
"Он умный человек": Бизнес-партнер Зеленского объяснил, почему с Путиным можно договориться
31 мая 2019, 16:39 • 17 • Политика
Борис Шефир считает, что Киев может договориться с Москвой, отметив, что Владимир Путин - умный человек.
Совладелец группы компаний "Квартал 95" Борис Шефир, являющийся бизнес-парнером президента Украины Владимира Зеленского, дал интервью изданию "Детектор медиа".
Предприниматель прокомментировал отношения Киева и Москвы и выразил уверенность, что Украина может договориться с Путиным.
"Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", – сказал Шефир.
Другой вариант, по мнению бизнесмена, объявлять "настоящую войнУ" России. При этом он отметил, что Украина до сих пор продолжает торговать с РФ. "Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - добавил он.
Примечательно, что ранее Зеленский назначил родного брата Шефира своим первым помощником.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2019, 05:24
|
26 мая 2019, 13:09
|
25 мая 2019, 14:24
|
29 мая 2019, 22:24
|
28 мая 2019, 07:24
|
30 мая 2019, 01:39
|
29 мая 2019, 02:54