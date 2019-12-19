"Он угроза": Пелоси считает "установленным фактом" преступление Трампа против США

Такое заявление Пелоси сделала, открывая шестичасовые дебаты по вопросу импичмента Трампа в нижней палате парламента США. Хозяину Белого дома предъявлены два основных обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Палаты представителей.

"То, что мы обсуждаем сегодня, - это установленный факт того, что президент нарушил конституцию", - сказала Пелоси.

По её словам, Трамп представляет собой "угрозу национальной безопасности" США. Пелоси уверяет, что президент "не оставил другого выбора" законодателям. В связи с чем и была начата процедура импичмента в отношении него.

Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод Палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.

О начале процедуры 24 сентября текущего года сообщила спикер Палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате Конгресса демократы обладают большинством голосов.

Как сообщали Nation News, Сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не сможет отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампа в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.

В ходе больше похожих на театральные представления многочисленных слушаний, на которые вызывались только нужные демократам свидетели, они нарисовали ужасную картину, согласно которой США управляет страшный преступник, который должен сидеть в тюрьме.

Нэнси Пелоси уже объявила: "Мы проголосуем за утверждение двух статей, касающихся импичмента президента США". Поэтому исход шестичасовых дебатов в контролируемой демократами Палате представителей не вызывает ни малейших сомнений.