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"Он угроза": Пелоси считает "установленным фактом" преступление Трампа против США

19 декабря 2019, 17:09  •  63 • В мире
Дональд Трамп "нарушил Конституцию США" и это - "установленный факт", заявила спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. По её убеждению, президент представляет "угрозу национальной безопасности" страны.
Такое заявление Пелоси сделала, открывая шестичасовые дебаты по вопросу импичмента Трампа в нижней палате парламента США. Хозяину Белого дома предъявлены два основных обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Палаты представителей.
"То, что мы обсуждаем сегодня, - это установленный факт того, что президент нарушил конституцию", - сказала Пелоси.
По её словам, Трамп представляет собой "угрозу национальной безопасности" США. Пелоси уверяет, что президент "не оставил другого выбора" законодателям. В связи с чем и была начата процедура импичмента в отношении него.
Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод Палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.
О начале процедуры 24 сентября текущего года сообщила спикер Палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате Конгресса демократы обладают большинством голосов.
Как сообщали Nation News, Сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не сможет отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампа в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.
В ходе больше похожих на театральные представления многочисленных слушаний, на которые вызывались только нужные демократам свидетели, они нарисовали ужасную картину, согласно которой США управляет страшный преступник, который должен сидеть в тюрьме.
Нэнси Пелоси уже объявила: "Мы проголосуем за утверждение двух статей, касающихся импичмента президента США". Поэтому исход шестичасовых дебатов в контролируемой демократами Палате представителей не вызывает ни малейших сомнений.

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