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"Он так всерьёз или Бонда пересмотрел?": Польский генерал разозлил читателей Do Rzeczy

15 ноября 2021, 21:50  •  82 • Политика
Читателей Do Rzeczy возмутили слова польского генерала о захвате Белоруссии. "Он так всерьёз или Бонда пересмотрел?" - задаются вопросом поляки.
В случае войны Польша сможет захватить Белоруссию в течение трёх дней, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете "Супер экспресс". Польских читателей возмутили необдуманные слова военачальника.
Скшипчак отметил, что описанный им сценарий возможен, если Белоруссия останется без поддержки России. Также бывший командующий сухопутными войсками Польши не исключил, что в случае военной интервенции в Белоруссии могут вспыхнуть восстания против действующего президента Александра Лукашенко.
Если война начнётся без поддержки Путина, три дня - и Белоруссия будет нашей,
- приводит слова генерала польское издание Do Rzeczy.
Однако польские читатели выразили сильный скептицизм по поводу такого сценария. По их мнению, военачальник либо провокатор, либо сумасшедший. В любом случае его заявления были названы вредными и опасными.
А русские тогда захватят Польшу за один день,
- пишет читатель под ником JMS
Он так всерьёз или Бонда пересмотрел?..
- задаётся вопросом Lutas Posampas.
Страшно и глупо,
- отмечает Henryk K.
Психически нездоровый якобы польский генерал. А зачем нам захватывать Белоруссию?
- вопрошает Wiesław 52.
Напомним, что сейчас на границе Польши с Белоруссией разгорается кризис с мигрантами с Ближнего Востока. Несколько тысяч человек пытаются попасть на территорию ЕС через белорусско-польскую границу. Однако военные и полиция жестоко пресекают все попытки беженцев. В итоге множество людей застряли на границе во время надвигающейся зимы.

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