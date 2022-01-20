"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленского объяснили русские

Речь, с которой президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны, чтобы успокоить панику, объяснили русские пользователи сети. "Он так осмелел, или сам не понял, что сказал?", - уточняют комментаторы.

Речь идёт об обращении Зеленского к жителям страны, в котором он призвал не паниковать из-за "угрозы", которая якобы исходит от России. По словам президента Украины, сейчас все СМИ страны заполнены новостями о том, что Москва нападёт "уже завтра". Он отметил, что такие риски существуют якобы уже давно и больше они за это время не стали.

"Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички", - сказал он.

Зеленский обратил особое внимание на пожилых украинцев и призвал их "выдохнуть и успокоиться".

Пользователи русского сегмента сети объяснили такое обращение Зеленского тем, что президент, вероятно, сам запаниковал из-за нагрузки на экономику.

"То есть, Зеленский открыто говорит, что истерика США о "Российской агрессии" разрушает экономику Украины? Он так осмелел, или сам не понял, что сказал?", - поинтересовался Inspektor po.

"Видать самому стало страшно", - хохочет Alex Lisunkin.

"Война идет уже восьмой год", но все боятся вторжения. Это как?", - также со смехом недоумевает Олег В.