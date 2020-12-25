Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал ото...
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий ...
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что зап...
Главная / Политика

"Он так и не понял": Вассерман назвал главную ошибку развалившего СССР Горбачёва

25 декабря 2020, 23:15  •  155 • Политика
Известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман назвал главную ошибку развалившего СССР Михаила Горбачёва. По его словам, политик так и не понял, что погубило страну.
Вассерман отметил, что Горбачёв совершенно искренне мечтал вывести социализм из глубокого кризиса, который был уже очевиден для многих специалистов. Однако не смог этого сделать, поскольку не понимал его причин. В частности, Горбачёв не сообразил, что одной из них стала неспособность руководства страны точно планировать хозяйственную деятельность.
Он попытался подёргаться, не понимая, что делать, что привело к усилению кризиса. Сейчас Горбачёв пытается сделать вид, что он сознательно разваливал страну, потому что ему неохота считать себя дураком, - пояснил Вассерман порталу Nation News.
Публицист уверен, что развала Советского Союза можно было бы избежать, если бы Горбачёв правил страной железной рукой, а не заигрывал с демократией.
Отметим, что сам Горбачёв, судя по всему, не считает себя виновным в разрушении страны. В прошлом году политик заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что ответственность за крах СССР несут люди, которые устроили путч в августе 1991 года, а после "использовали ослабленную позицию президента СССР".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
25 декабря 2020, 21:25
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был прав"
25 декабря 2020, 21:25
"Удивлены...": Захарова растерялась от гнева Израиля на русского посла
25 декабря 2020, 23:15
Американский разведчик вскрыл коварный план Байдена против России
25 декабря 2020, 23:15
"Мочить! Закрыть!": Профессор помог Норкину показать яркий пример оскорбления русских
25 декабря 2020, 21:25
"Закройте дверь": Мишустин одёрнул шумных журналистов
25 декабря 2020, 23:15
Киев не доказал принадлежность подаренной Лаврову иконы Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящий локдаун
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
20 декабря 2020, 01:10
Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
22 декабря 2020, 22:50
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не является достоянием Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.