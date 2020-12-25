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"Он так и не понял": Вассерман назвал главную ошибку развалившего СССР Горбачёва
25 декабря 2020, 23:15 • 155 • Политика
Известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман назвал главную ошибку развалившего СССР Михаила Горбачёва. По его словам, политик так и не понял, что погубило страну.
Вассерман отметил, что Горбачёв совершенно искренне мечтал вывести социализм из глубокого кризиса, который был уже очевиден для многих специалистов. Однако не смог этого сделать, поскольку не понимал его причин. В частности, Горбачёв не сообразил, что одной из них стала неспособность руководства страны точно планировать хозяйственную деятельность.
Публицист уверен, что развала Советского Союза можно было бы избежать, если бы Горбачёв правил страной железной рукой, а не заигрывал с демократией.
Отметим, что сам Горбачёв, судя по всему, не считает себя виновным в разрушении страны. В прошлом году политик заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что ответственность за крах СССР несут люди, которые устроили путч в августе 1991 года, а после "использовали ослабленную позицию президента СССР".
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