"Он так и не понял": Вассерман назвал главную ошибку развалившего СССР Горбачёва

Вассерман отметил, что Горбачёв совершенно искренне мечтал вывести социализм из глубокого кризиса, который был уже очевиден для многих специалистов. Однако не смог этого сделать, поскольку не понимал его причин. В частности, Горбачёв не сообразил, что одной из них стала неспособность руководства страны точно планировать хозяйственную деятельность.

Он попытался подёргаться, не понимая, что делать, что привело к усилению кризиса. Сейчас Горбачёв пытается сделать вид, что он сознательно разваливал страну, потому что ему неохота считать себя дураком, - пояснил Вассерман порталу Nation News.

Публицист уверен, что развала Советского Союза можно было бы избежать, если бы Горбачёв правил страной железной рукой, а не заигрывал с демократией.

Отметим, что сам Горбачёв, судя по всему, не считает себя виновным в разрушении страны. В прошлом году политик заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что ответственность за крах СССР несут люди, которые устроили путч в августе 1991 года, а после "использовали ослабленную позицию президента СССР".