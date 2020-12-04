"Он сожалеет и извиняется": Вычислен ещё один гость скандальной секс-вечеринки в Брюсселе

В эстонском МИД признали своего среди участников скандальной секс-вечеринки, которую разогнали полицейские в Брюсселе. Как оказалось, дипломат из Эстонии был одним из тех, кто развлекался, и весьма фривольно, в бельгийском баре. Как говорится в сообщении дипведомства, сотрудник сожалеет и извиняется за произошедшее.

"Дипломат участвовал на мероприятии как частное лицо", - уточнили в МИД страны.

Отмечается, что эстонец занимал пост советника в Европейском парламенте, а до этого он работал в представительстве Эстонии при НАТО.

Ранее из-за скандальной вечеринки депутатского мандата лишился венгерский политик Йожеф Сайер. По версии СМИ, при себе у него были обнаружены наркотики. Однако сам депутат ушёл в отказ, заявив, что наркотики не его.

Напомним, что 27 ноября полицейские в столице Бельгии пресекли секс-вечеринку, организованную в подвале одного из баров в нарушение действующих в стране мер изоляции из-за коронавируса.