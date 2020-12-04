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"Он сожалеет и извиняется": Вычислен ещё один гость скандальной секс-вечеринки в Брюсселе

04 декабря 2020, 01:05  •  66 • В мире
Эстонский дипломат был одним из 25 участников скандальной секс-вечеринки в Брюсселе. В МИД Эстонии были вынуждены официально принести извинения за поведение сотрудника: "Он сожалеет и извиняется".
В эстонском МИД признали своего среди участников скандальной секс-вечеринки, которую разогнали полицейские в Брюсселе. Как оказалось, дипломат из Эстонии был одним из тех, кто развлекался, и весьма фривольно, в бельгийском баре. Как говорится в сообщении дипведомства, сотрудник сожалеет и извиняется за произошедшее.
"Дипломат участвовал на мероприятии как частное лицо", - уточнили в МИД страны.
Отмечается, что эстонец занимал пост советника в Европейском парламенте, а до этого он работал в представительстве Эстонии при НАТО.
Ранее из-за скандальной вечеринки депутатского мандата лишился венгерский политик Йожеф Сайер. По версии СМИ, при себе у него были обнаружены наркотики. Однако сам депутат ушёл в отказ, заявив, что наркотики не его.
Напомним, что 27 ноября полицейские в столице Бельгии пресекли секс-вечеринку, организованную в подвале одного из баров в нарушение действующих в стране мер изоляции из-за коронавируса.

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